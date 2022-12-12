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12 декабря, 11:15

Хорватия выиграет полуфинал и финал в серии пенальти? Эксперты оценили шансы этого события

Евгений Коростелев
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Лука Модрич празднует победу над Бразилией.
Фото Global Look Press

Сборная Хорватии почти повторила лучшее достижение на чемпионатах мира, которое установила в 2018 году в России — тогда команда Златко Далича проиграла в финале Франции. Тот плей-офф начался для «Шашечных» точно так же, как и в этот раз: с двух побед в серии пенальти — над Данией и Россией.

В Катаре хорваты тоже прошли в полуфинал в серии 11-метровых: сначала одолели Японию, а в четвертьфинале сенсационно выбили Бразилию. Следующая на очереди — сборная Аргентины. Четыре года назад команды играли на групповом этапе, и тогда европейцы оказались сильнее — 3:0.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

В случае успеха над «Альбиселесте» в финале Хорватия сыграет с Францией или Марокко. Против «Трехцветных» Модрич и Ко тоже наверняка будут тянуть до серии пенальти. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает сделать ставку на то, что хорваты выиграют полуфинал и финал в серии пенальти. Коэффициент на это — 100.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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