Хорватия выиграет полуфинал и финал в серии пенальти? Эксперты оценили шансы этого события

Сборная Хорватии почти повторила лучшее достижение на чемпионатах мира, которое установила в 2018 году в России — тогда команда Златко Далича проиграла в финале Франции. Тот плей-офф начался для «Шашечных» точно так же, как и в этот раз: с двух побед в серии пенальти — над Данией и Россией.

В Катаре хорваты тоже прошли в полуфинал в серии 11-метровых: сначала одолели Японию, а в четвертьфинале сенсационно выбили Бразилию. Следующая на очереди — сборная Аргентины. Четыре года назад команды играли на групповом этапе, и тогда европейцы оказались сильнее — 3:0.

В случае успеха над «Альбиселесте» в финале Хорватия сыграет с Францией или Марокко. Против «Трехцветных» Модрич и Ко тоже наверняка будут тянуть до серии пенальти. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает сделать ставку на то, что хорваты выиграют полуфинал и финал в серии пенальти. Коэффициент на это — 100.