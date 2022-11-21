Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
21 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся фавориты группы А Сенегал и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, стартовый свисток арбитра Вилтона Сампайо прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают голландцев огромными фаворитами: поставить на победу «Оранжевых» можно с коэффициентом 1.56, вероятность — около 63%. Успех «Львов Теранги» идет за 7.20 (13%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.10 (24%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Сенегала при благополучном исходе принесет 7200 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают существенное преимущество Нидерландов:
• победа голландцев 1:0 идет за 5.40;
• успех 2:0 — за 6.20;
• ничья 1:1 — за 7.30.
Аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.77.
При этом у обеих команд есть топовые нападающие: за голландцев выступают Мемфис Депай, Коди Гакпо, за Сенегал — Исмаила Сарр, Крепин Диатта. Садио Мане не сыграет на турнире из-за травмы.
Индивидуальный тотал «Оранжевых» больше 1.5 мяча можно взять за 1.83, обратный рынок — за 1.98. Эти рынки на сенегальцев предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года
«Львы Теранги» имеют неплохие шансы на выход в плей-офф: в команде собраны классные игроки, а в 2021-м сборная выиграла Кубок Африки. Правда, мимо турнира в Катаре пролетела главная звезда сенегальцев Садио Мане — нападающий «Баварии» травмировался за несколько недель до ЧМ. Отсутствие лидера существенно сокращает шансы команды против топ-сборных.
Нидерланды точно превосходят соперника в классе: команда еще ни разу не проигрывала за 15 матчей при Луи ван Гале, а состав голландцев, по данным Transfermarkt, дороже на 358 млн евро. У «Оранжевых» нет серьезных потерь, а некоторые игроки показывают лучший футбол в карьере. Например, Коди Гакпо, который в этом сезоне настрелял 30 результативных действий за 24 игры во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2