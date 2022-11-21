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Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Вирджил ван Дейк на пресс-конференции перед матчем с Сенегалом.
Фото Global Look Press

21 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся фавориты группы А Сенегал и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, стартовый свисток арбитра Вилтона Сампайо прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
Нидерланды

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают голландцев огромными фаворитами: поставить на победу «Оранжевых» можно с коэффициентом 1.56, вероятность — около 63%. Успех «Львов Теранги» идет за 7.20 (13%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.10 (24%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Сенегала при благополучном исходе принесет 7200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают существенное преимущество Нидерландов:

• победа голландцев 1:0 идет за 5.40;

• успех 2:0 — за 6.20;

• ничья 1:1 — за 7.30.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.77.

При этом у обеих команд есть топовые нападающие: за голландцев выступают Мемфис Депай, Коди Гакпо, за Сенегал — Исмаила Сарр, Крепин Диатта. Садио Мане не сыграет на турнире из-за травмы.

Индивидуальный тотал «Оранжевых» больше 1.5 мяча можно взять за 1.83, обратный рынок — за 1.98. Эти рынки на сенегальцев предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.

Садио Мане. Сенегал — Нидерланды: без Мане африканцам нечего ловить против фаворита группы

Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

«Львы Теранги» имеют неплохие шансы на выход в плей-офф: в команде собраны классные игроки, а в 2021-м сборная выиграла Кубок Африки. Правда, мимо турнира в Катаре пролетела главная звезда сенегальцев Садио Мане — нападающий «Баварии» травмировался за несколько недель до ЧМ. Отсутствие лидера существенно сокращает шансы команды против топ-сборных.

Нидерланды точно превосходят соперника в классе: команда еще ни разу не проигрывала за 15 матчей при Луи ван Гале, а состав голландцев, по данным Transfermarkt, дороже на 358 млн евро. У «Оранжевых» нет серьезных потерь, а некоторые игроки показывают лучший футбол в карьере. Например, Коди Гакпо, который в этом сезоне настрелял 30 результативных действий за 24 игры во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов за 1.56.

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Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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США — Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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