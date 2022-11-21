Прогноз на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

21 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира встретятся фавориты группы А Сенегал и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, стартовый свисток арбитра Вилтона Сампайо прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают голландцев огромными фаворитами: поставить на победу «Оранжевых» можно с коэффициентом 1.56, вероятность — около 63%. Успех «Львов Теранги» идет за 7.20 (13%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.10 (24%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Сенегала при благополучном исходе принесет 7200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают существенное преимущество Нидерландов:

• победа голландцев 1:0 идет за 5.40;

• успех 2:0 — за 6.20;

• ничья 1:1 — за 7.30.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.77.

При этом у обеих команд есть топовые нападающие: за голландцев выступают Мемфис Депай, Коди Гакпо, за Сенегал — Исмаила Сарр, Крепин Диатта. Садио Мане не сыграет на турнире из-за травмы.

Индивидуальный тотал «Оранжевых» больше 1.5 мяча можно взять за 1.83, обратный рынок — за 1.98. Эти рынки на сенегальцев предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

«Львы Теранги» имеют неплохие шансы на выход в плей-офф: в команде собраны классные игроки, а в 2021-м сборная выиграла Кубок Африки. Правда, мимо турнира в Катаре пролетела главная звезда сенегальцев Садио Мане — нападающий «Баварии» травмировался за несколько недель до ЧМ. Отсутствие лидера существенно сокращает шансы команды против топ-сборных.

Нидерланды точно превосходят соперника в классе: команда еще ни разу не проигрывала за 15 матчей при Луи ван Гале, а состав голландцев, по данным Transfermarkt, дороже на 358 млн евро. У «Оранжевых» нет серьезных потерь, а некоторые игроки показывают лучший футбол в карьере. Например, Коди Гакпо, который в этом сезоне настрелял 30 результативных действий за 24 игры во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов за 1.56.