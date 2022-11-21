Прогноз на матч чемпионата мира США — Уэльс 21 ноября 2022 года

21 ноября на чемпионате мира сыграют США и Уэльс. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на США можно за 2.40, это примерно 41% вероятности. Ничья идет за 3.10 (30%), успех валлийцев — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Уэльс не уступит первый за много лет матч на мундиале, оформите ставку за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.38.

Эксперты не ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, в то время как обратный исход доступен за 1.60.

Вариант «обе забьют» прошел в восьми из десяти последних матчей Уэльса. Поставить на обмен голами можно за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу США за 5.90.

Прогноз и ставка на матч США — Уэльс

У валлийцев все в порядке с характером — хотя у них проблемы с результатом (две победы в прошедших десяти матчах), соперника они огорчают почти всегда. Если быть точнее — лишь раз с ноября 2021 года они не смогли прошить соперника, а без «сухих» ворот уходили такие сборные как Бельгия, Нидерланды или Польша. Американцы — команда явно ниже уровнем, чем те, с кем Уэльс уже бился, так что на гол банда Гарета Бэйла точно способна.

Рекомендуемая ставка: Уэльс забьет за 1.52.