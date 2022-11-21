США — Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
21 ноября на чемпионате мира сыграют США и Уэльс. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на США можно за 2.40, это примерно 41% вероятности. Ничья идет за 3.10 (30%), успех валлийцев — за 3.40 (29%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что Уэльс не уступит первый за много лет матч на мундиале, оформите ставку за 1.64.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.38.
Эксперты не ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, в то время как обратный исход доступен за 1.60.
Вариант «обе забьют» прошел в восьми из десяти последних матчей Уэльса. Поставить на обмен голами можно за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу США за 5.90.
Прогноз и ставка на матч США — Уэльс
У валлийцев все в порядке с характером — хотя у них проблемы с результатом (две победы в прошедших десяти матчах), соперника они огорчают почти всегда. Если быть точнее — лишь раз с ноября 2021 года они не смогли прошить соперника, а без «сухих» ворот уходили такие сборные как Бельгия, Нидерланды или Польша. Американцы — команда явно ниже уровнем, чем те, с кем Уэльс уже бился, так что на гол банда Гарета Бэйла точно способна.
Рекомендуемая ставка: Уэльс забьет за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2