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США — Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира США — Уэльс 21 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

21 ноября на чемпионате мира сыграют США и Уэльс. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
США
Уэльс

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на США можно за 2.40, это примерно 41% вероятности. Ничья идет за 3.10 (30%), успех валлийцев — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Уэльс не уступит первый за много лет матч на мундиале, оформите ставку за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.38.

Эксперты не ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, в то время как обратный исход доступен за 1.60.

Вариант «обе забьют» прошел в восьми из десяти последних матчей Уэльса. Поставить на обмен голами можно за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу США за 5.90.

Гарет Бэйл. США — Уэльс: Бэйл докажет, что все еще топ

Прогноз и ставка на матч США — Уэльс

У валлийцев все в порядке с характером — хотя у них проблемы с результатом (две победы в прошедших десяти матчах), соперника они огорчают почти всегда. Если быть точнее — лишь раз с ноября 2021 года они не смогли прошить соперника, а без «сухих» ворот уходили такие сборные как Бельгия, Нидерланды или Польша. Американцы — команда явно ниже уровнем, чем те, с кем Уэльс уже бился, так что на гол банда Гарета Бэйла точно способна.

Рекомендуемая ставка: Уэльс забьет за 1.52.

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Англия — Иран: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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