Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Сенегал — Нидерланды: без Мане африканцам нечего ловить против фаворита группы

Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды в рамках чемпионата мира по футболу 21 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Садио Мане.
Фото Global Look Press
Хотя и с ним сдержать «Оранье» было бы непросто.

21 ноября в матче первого тура группового этапа Нидерланды сыграют с Сенегалом. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Бразилии во главе с Вилтоном Сампайо. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 13:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
Нидерланды

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Нидерланды фаворитом встречи. На победу «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех Сенегала — за 7.30 (12%).

Считаете, что номинальным хозяевам по силам остановить команду Луи ван Гала? Вариант 1Х идет за 2.65.

Только в одном из последних пяти матчей с участием Сенегала было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.75.

Эксперты считают, что без травмированного Садио Мане африканцам будет тяжело забить даже один мяч. Коэффициент на это — 1.86.

Гарет Бэйл. США — Уэльс: Бэйл докажет, что все еще топ

Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, противоположный исход — в 1.64.

Пенальти можно взять за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.

Наиболее вероятный автор гола в составе Нидерландов — Мемфис Депай (2.95). У Сенегала лучшие шансы отличиться у Исмаила Сарра (4.75).

Аналитики предполагают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу европейцев. Коэффициент — 5.30.

Сенегал — Нидерланды: прогноз и анализ матча ЧМ 21 ноября 2022 года

Сборная Нидерландов не проигрывает с сентября 2021 года — с тех пор как ее возглавил Луи ван Гал. Железный Тюльпан провалился в «МЮ», в 2016-м покинул команду и взял длительный перерыв, а теперь показывает невероятные результаты с национальной командой (11 побед и четыре ничьи). Дело в том, что футболисты играют не только за себя и за герб, но и за самого тренера — еще в апреле ван Гал объявил, что болен раком и завершит карьеру после ЧМ. Игроки делают все возможное, чтобы не расстраивать его.

Харри Кейн. Англия — Иран: Азмуну и Ко не конкурировать с Кейном

Попрощаться с футболом победой на чемпионате мира было бы сказочным подарком. Тем более голландцам повезло с группой, а значит, место в плей-офф им почти обеспечено: сыграть нужно с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Причем победители Кубка Африки считались основными соперниками «Оранье», но ровно до тех пор, пока травму не получил Садио Мане.

Без нападающего «Баварии» «Львам Теранги» будет значительно сложнее: в последних четырех матчах за сборную Мане забил пять мячей и принес ей три победы. Всего же на счету Сенегала шесть выигрышей в десяти последних играх при трех поражениях. Но все неудачи были с разницей в один гол. На то, что Нидерланды тоже не выиграют в два и более мяча, котировка — 1.92.

Несмотря на отсутствие Мане, стоит уточнить, что Сенегал довольно неплохо действует в атаке — забил в 12 матчах из последних 13-ти во всех турнирах, включая товарищеские игры. А Нидерланды не отличаются стройной игрой в обороне: последние две игры они провели на ноль (с Бельгией и Польшей), но до этого пропускали на протяжении шести встреч.

Первис Эступиньян. Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?

Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды

В случае победы над Сенегалом голландцы на 95% обеспечат себе место в плей-офф — не набрать три очка в играх с Эквадором и Катаром будет катастрофой. Африканцы же в целом понимают, что от них требуется: ничья или минимальное поражение в первом туре и минимум четыре балла в оставшихся встречах.

Команда Алиу Сиссе обычно не играет от обороны, но на этот раз наверняка изменит тактику — бросаться на здорово контратакующие Нидерланды с открытым забралом она не станет. Тем более у оранжевых восстановился ярко игравший в начале осени за «Барселону» Мемфис Депай — он будет рулить атаками команды.

Сенегал всего в третий раз сыграет на групповом этапе ЧМ, и прежде только один матч с их участием завершился пятью и более голами (с Уругваем в 2004-м — 3:3). На сей раз, тем более без Мане, вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
0
Читайте также
Толпа фанаток штурмовала дворец в поисках Трусовой. Закулисье этапа «Гран-при»
Бензема пропустит чемпионат мира! Сборную Франции накрыли травмы
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Как повысить производительность труда в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США — Уэльс: Бэйл докажет, что все еще топ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости