Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды в рамках чемпионата мира по футболу 21 ноября 2022 года в Катаре

Хотя и с ним сдержать «Оранье» было бы непросто.

21 ноября в матче первого тура группового этапа Нидерланды сыграют с Сенегалом. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Бразилии во главе с Вилтоном Сампайо. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Нидерланды фаворитом встречи. На победу «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех Сенегала — за 7.30 (12%).

Считаете, что номинальным хозяевам по силам остановить команду Луи ван Гала? Вариант 1Х идет за 2.65.

Только в одном из последних пяти матчей с участием Сенегала было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.75.

Эксперты считают, что без травмированного Садио Мане африканцам будет тяжело забить даже один мяч. Коэффициент на это — 1.86.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, противоположный исход — в 1.64.

Пенальти можно взять за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.

Наиболее вероятный автор гола в составе Нидерландов — Мемфис Депай (2.95). У Сенегала лучшие шансы отличиться у Исмаила Сарра (4.75).

Аналитики предполагают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу европейцев. Коэффициент — 5.30.

Сенегал — Нидерланды: прогноз и анализ матча ЧМ 21 ноября 2022 года

Сборная Нидерландов не проигрывает с сентября 2021 года — с тех пор как ее возглавил Луи ван Гал. Железный Тюльпан провалился в «МЮ», в 2016-м покинул команду и взял длительный перерыв, а теперь показывает невероятные результаты с национальной командой (11 побед и четыре ничьи). Дело в том, что футболисты играют не только за себя и за герб, но и за самого тренера — еще в апреле ван Гал объявил, что болен раком и завершит карьеру после ЧМ. Игроки делают все возможное, чтобы не расстраивать его.

Попрощаться с футболом победой на чемпионате мира было бы сказочным подарком. Тем более голландцам повезло с группой, а значит, место в плей-офф им почти обеспечено: сыграть нужно с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Причем победители Кубка Африки считались основными соперниками «Оранье», но ровно до тех пор, пока травму не получил Садио Мане.

Без нападающего «Баварии» «Львам Теранги» будет значительно сложнее: в последних четырех матчах за сборную Мане забил пять мячей и принес ей три победы. Всего же на счету Сенегала шесть выигрышей в десяти последних играх при трех поражениях. Но все неудачи были с разницей в один гол. На то, что Нидерланды тоже не выиграют в два и более мяча, котировка — 1.92.

Несмотря на отсутствие Мане, стоит уточнить, что Сенегал довольно неплохо действует в атаке — забил в 12 матчах из последних 13-ти во всех турнирах, включая товарищеские игры. А Нидерланды не отличаются стройной игрой в обороне: последние две игры они провели на ноль (с Бельгией и Польшей), но до этого пропускали на протяжении шести встреч.

Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды

В случае победы над Сенегалом голландцы на 95% обеспечат себе место в плей-офф — не набрать три очка в играх с Эквадором и Катаром будет катастрофой. Африканцы же в целом понимают, что от них требуется: ничья или минимальное поражение в первом туре и минимум четыре балла в оставшихся встречах.

Команда Алиу Сиссе обычно не играет от обороны, но на этот раз наверняка изменит тактику — бросаться на здорово контратакующие Нидерланды с открытым забралом она не станет. Тем более у оранжевых восстановился ярко игравший в начале осени за «Барселону» Мемфис Депай — он будет рулить атаками команды.

Сенегал всего в третий раз сыграет на групповом этапе ЧМ, и прежде только один матч с их участием завершился пятью и более голами (с Уругваем в 2004-м — 3:3). На сей раз, тем более без Мане, вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.66.