Сенегал — Нидерланды: без Мане африканцам нечего ловить против фаворита группы
21 ноября в матче первого тура группового этапа Нидерланды сыграют с Сенегалом. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Бразилии во главе с Вилтоном Сампайо. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Нидерланды фаворитом встречи. На победу «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех Сенегала — за 7.30 (12%).
Считаете, что номинальным хозяевам по силам остановить команду Луи ван Гала? Вариант 1Х идет за 2.65.
Только в одном из последних пяти матчей с участием Сенегала было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.75.
Эксперты считают, что без травмированного Садио Мане африканцам будет тяжело забить даже один мяч. Коэффициент на это — 1.86.
Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, противоположный исход — в 1.64.
Пенальти можно взять за 2.95, удаление — за 4.50, комбо этих событий — за 10.0.
Наиболее вероятный автор гола в составе Нидерландов — Мемфис Депай (2.95). У Сенегала лучшие шансы отличиться у Исмаила Сарра (4.75).
Аналитики предполагают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу европейцев. Коэффициент — 5.30.
Сенегал — Нидерланды: прогноз и анализ матча ЧМ 21 ноября 2022 года
Сборная Нидерландов не проигрывает с сентября 2021 года — с тех пор как ее возглавил Луи ван Гал. Железный Тюльпан провалился в «МЮ», в 2016-м покинул команду и взял длительный перерыв, а теперь показывает невероятные результаты с национальной командой (11 побед и четыре ничьи). Дело в том, что футболисты играют не только за себя и за герб, но и за самого тренера — еще в апреле ван Гал объявил, что болен раком и завершит карьеру после ЧМ. Игроки делают все возможное, чтобы не расстраивать его.
Попрощаться с футболом победой на чемпионате мира было бы сказочным подарком. Тем более голландцам повезло с группой, а значит, место в плей-офф им почти обеспечено: сыграть нужно с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Причем победители Кубка Африки считались основными соперниками «Оранье», но ровно до тех пор, пока травму не получил Садио Мане.
Без нападающего «Баварии» «Львам Теранги» будет значительно сложнее: в последних четырех матчах за сборную Мане забил пять мячей и принес ей три победы. Всего же на счету Сенегала шесть выигрышей в десяти последних играх при трех поражениях. Но все неудачи были с разницей в один гол. На то, что Нидерланды тоже не выиграют в два и более мяча, котировка — 1.92.
Несмотря на отсутствие Мане, стоит уточнить, что Сенегал довольно неплохо действует в атаке — забил в 12 матчах из последних 13-ти во всех турнирах, включая товарищеские игры. А Нидерланды не отличаются стройной игрой в обороне: последние две игры они провели на ноль (с Бельгией и Польшей), но до этого пропускали на протяжении шести встреч.
Прогноз и ставка на матч Сенегал — Нидерланды
В случае победы над Сенегалом голландцы на 95% обеспечат себе место в плей-офф — не набрать три очка в играх с Эквадором и Катаром будет катастрофой. Африканцы же в целом понимают, что от них требуется: ничья или минимальное поражение в первом туре и минимум четыре балла в оставшихся встречах.
Команда Алиу Сиссе обычно не играет от обороны, но на этот раз наверняка изменит тактику — бросаться на здорово контратакующие Нидерланды с открытым забралом она не станет. Тем более у оранжевых восстановился ярко игравший в начале осени за «Барселону» Мемфис Депай — он будет рулить атаками команды.
Сенегал всего в третий раз сыграет на групповом этапе ЧМ, и прежде только один матч с их участием завершился пятью и более голами (с Уругваем в 2004-м — 3:3). На сей раз, тем более без Мане, вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2