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Футбольный клуб «Пари НН» объявил о создании второй команды

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Команда «Пари НН-2».

В структуре футбольного клуба «Пари НН», стратегическим партнером которого является букмекерская компания PARI, появилась вторая команда. 18 января 2024 года стало днем рождения нового коллектива — «Пари НН-2».

Вторая команда вошла в структуру клуба «Пари НН». Она будет выступать во второй лиге (дивизион «Б»). Домашней ареной «Пари НН-2» станет стадион «Локомотив».

Сейчас новый коллектив тренируется в Нижнем Новгороде, а в ближайшее воскресенье отправится на первый южный сбор — в Крымск. Он будет проходить с 22 января по 12 февраля. На сборе команда планирует провести пять контрольных матчей: 31 января (с дзержинским «Химиком»), 3, 6, 9 и 11 февраля.

В тренерский штаб «Пари НН-2» перевели наставников молодежной команды «Пари НН»: Валерия Бурлаченко, Сергея Павлова и Александра Калачева. Также штат пополнят начальник команды Александр Таланин, врач Владимир Коробейников и видеооператор Алексей Супоня.

«Мы очень благодарны руководству нашего клуба: председателю совета директоров «Пари НН» Дмитрию Юрьевичу Кондратову и генеральному директору Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову за создание второй команды. Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом. Основу «Пари НН-2» составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», — заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.

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Команды звездных футболистов и артистов сыграли в хоккей на Красной площади
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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