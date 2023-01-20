Себастьян Корда — Даниил Медведев: прогноз на матч Australian Open 20 января 2023 года
20 января российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Australian Open сразится с американцем Себастьяном Кордой. Встреча состоится на «Род Лэйвер Арене» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 1:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Даниила фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Сенсационный триумф Корды оценен в 4.70 (16%).
При ставке в 1000 рублей на американца в случае его выхода в четвертый круг выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.
Эксперты убеждены, что встреча завершится в трех партиях в пользу Медведева. На счет 3:0 коэффициент — 2.20.
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Возьмет ли Корда хотя бы один сет? Предыдущие два матча Медведев выиграл всухую. На успех американца с форой (+2.5) партии котировка — 1.62, на Ф1(+1.5) — 2.63.
На то, что в одной из партий случится тай-брейк, можно поставить за 1.85.
Сколько матчболов понадобится победителю? Два и более — 2.20, ТМ 1.5 — 1.67.
Прогноз и ставка на матч Себастьян Корда — Даниил Медведев
Медведев довольно уверенно прошел первые два круга, одолев Джирона и Миллмана. Причем американцу он отдал всего три гейма, а австралийцу — девять. Однако не очень понравился ход первой партии в игре с Джоном, где Даниил слишком много позволял сопернику на приеме — это вылилось аж в три брейка.
Корда более молодой, мобильный и классный игрок, чем два предыдущих соперника Медведева. Тем более сейчас он в неплохой форме — играл в финале Аделаиды с Джоковичем и даже имел матчбол, но не реализовав его, не расклеился и продолжил показывать качественный теннис. Думается, настолько легкой, как предыдущие встречи на турнире, предстоящая игра для российского теннисиста не будет.
Рекомендуемая ставка: ТБ 33.5 гейма за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2