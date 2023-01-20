20 января российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Australian Open сразится с американцем Себастьяном Кордой. Встреча состоится на «Род Лэйвер Арене» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 1:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Даниила фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Сенсационный триумф Корды оценен в 4.70 (16%).

При ставке в 1000 рублей на американца в случае его выхода в четвертый круг выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.

Эксперты убеждены, что встреча завершится в трех партиях в пользу Медведева. На счет 3:0 коэффициент — 2.20.

Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов в матче:

тотал больше 34.5 идет за 1.76, ТМ 34.5 — за 2.06;

ТБ 35.5 — за 1.85, ТМ 35.5 — за 1.90.

Возьмет ли Корда хотя бы один сет? Предыдущие два матча Медведев выиграл всухую. На успех американца с форой (+2.5) партии котировка — 1.62, на Ф1(+1.5) — 2.63.

На то, что в одной из партий случится тай-брейк, можно поставить за 1.85.

Сколько матчболов понадобится победителю? Два и более — 2.20, ТМ 1.5 — 1.67.

Прогноз и ставка на матч Себастьян Корда — Даниил Медведев

Медведев довольно уверенно прошел первые два круга, одолев Джирона и Миллмана. Причем американцу он отдал всего три гейма, а австралийцу — девять. Однако не очень понравился ход первой партии в игре с Джоном, где Даниил слишком много позволял сопернику на приеме — это вылилось аж в три брейка.

Корда более молодой, мобильный и классный игрок, чем два предыдущих соперника Медведева. Тем более сейчас он в неплохой форме — играл в финале Аделаиды с Джоковичем и даже имел матчбол, но не реализовав его, не расклеился и продолжил показывать качественный теннис. Думается, настолько легкой, как предыдущие встречи на турнире, предстоящая игра для российского теннисиста не будет.

Рекомендуемая ставка: ТБ 33.5 гейма за 1.65.