25 февраля в 27-м туре АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Норвичем». Встреча пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Саутгемптон». На успех команды можно поставить с котировкой 1.56 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.20 (23%), а победа «Норвича» есть в линии за 6.40 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.52.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Норвича» потенциальная выплата составит 6400 рублей.

Ставка «Норвич» не проиграет" есть в линии за 2.55.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.98.

· ТМ 0.5 — 13.5;

· Обе забьют: нет — 1.86;

· Точный счет: 0:4 — 150.