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«Саутгемптон» — «Норвич»: где смотреть матч АПЛ 25 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» — «Норвич»
Футболисты «Саутгемптона».
Фото Reuters

25 февраля в 27-м туре АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Норвичем». Встреча пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Саутгемптон». На успех команды можно поставить с котировкой 1.56 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.20 (23%), а победа «Норвича» есть в линии за 6.40 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.52.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Норвича» потенциальная выплата составит 6400 рублей.

Ставка «Норвич» не проиграет" есть в линии за 2.55.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
25 февр, 23:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Норвич

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.98.

· ТМ 0.5 — 13.5;

· Обе забьют: нет — 1.86;

· Точный счет: 0:4 — 150.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Норвич
ФК Саутгемптон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 13
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Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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