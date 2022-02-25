25 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Дженоа». Встреча пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррасис» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! «Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 1.34 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Дженоа» есть в линии за 6.50 (10%).

· Ф1(+1) идет за 2.60

· Ф2(-1) — за 1.49

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5700 рублей.

Ставку «Дженоа» не проиграет" можно взять за 3.70.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.60. Для «Интера» доступна котировка в 8.00, а для «Дженоа» — 19.0.

Тотал голов больше 3 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.87.

· ТМ 0.5 — 18.0

· Обе забьют: нет — 1.83

· Точный счет: 1:0 — 21.0