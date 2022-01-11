11 января в 18-м туре АПЛ сыграют «Саутгемптон» и «Брентфорд». Встреча пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Саутгемптон». На успех команды можно поставить с котировкой 2.04 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 4.00 (25%).

Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.42.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 4 000 рублей.

Ставку «Брентфорд» не проиграет" можно взять за 1.83.

Шансы «Саутгемптона» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.

Уверены, что «Брентфорд» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Саутгемптона». На него можно поставить за 6.10.

· ТМ 0.5 — 11.5;

· обе забьют: нет — 1.90;

· точный счет: 3:1 — 15.5.