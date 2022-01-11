«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч АПЛ 11 января 2022
11 января в 18-м туре АПЛ сыграют «Саутгемптон» и «Брентфорд». Встреча пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Саутгемптон». На успех команды можно поставить с котировкой 2.04 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 4.00 (25%).
Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.42.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 4 000 рублей.
Ставку «Брентфорд» не проиграет" можно взять за 1.83.
Шансы «Саутгемптона» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.
Уверены, что «Брентфорд» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.70.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Саутгемптона». На него можно поставить за 6.10.
· ТМ 0.5 — 11.5;
· обе забьют: нет — 1.90;
· точный счет: 3:1 — 15.5.
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