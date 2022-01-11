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«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 12 января 2022 года

15:15
Каземиро. Фото Reuters
Каземиро. Фото Reuters
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12 января в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Барселоны» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.90.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Барселоны» потенциальная выплата составит 3 600 рублей.

Ставку «Барселона» не проиграет" можно взять за 1.85.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 2.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.40.

· ТМ 0.5 — 16.0;

· обе забьют: нет — 2.38;

· точный счет: 4:1 — 45.5.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Реал

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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