12 января в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Барселоны» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.90.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Барселоны» потенциальная выплата составит 3 600 рублей.

Ставку «Барселона» не проиграет" можно взять за 1.85.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 2.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.40.

· ТМ 0.5 — 16.0;

· обе забьют: нет — 2.38;

· точный счет: 4:1 — 45.5.