11 января на групповом этапе Кубка африканских наций Нигерия сыграет с Египтом. Встреча пройдет в камерунском городе Гаруа.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Египет. На успех команды можно поставить с котировкой 2.65 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.75 (35%), а победа Нигерии есть в линии за 3.20 (29%).

Ф1(+1) идет за 1.20, а Ф2(-1) — за 4.50.

При ставке в 1 000 рублей на победу Нигерии потенциальная выплата составит 3 200 рублей. Ставку «Нигерия не проиграет» можно взять за 1.35.

Шансы Египта забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.10.

Уверены, что Нигерия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 11.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Египта. На него можно поставить за 6.10.

· ТМ 0.5 — 6.50;

· обе забьют: нет — 1.57;

· точный счет: 4:1 — 68.0.