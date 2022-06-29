29 июня в игре Кубка Матч Премьер ЦСКА сыграет с «Зенитом». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. ЦСКА только стартует в турнире, для «Зенита» выезд в Москву станет заключительным в соревновании.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу «Зенита» — 2.16, это примерно 46% вероятности. На команду Федотова можно поставить с котировкой 3.30 (30%), на ничью — за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха армейцев выплата составит 3300 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.70.

«Зенит» дважды на турнире не победил в основное время, но оказывался сильнее в серии пенальти. На то, что гости по итогу окажутся сильнее, поставить можно за 1.64, на триумф хозяев — за 2.26.

Подстраховаться в почти равном товарищеском матче можно с помощью форы — Ф1(0) идет за 2.40, а Ф2(0) — за 1.57.

У ЦСКА тотал был пробит всего в трех из десяти прошедших матчей, у «Зенита» это происходило чуть чаще — в четырех встречах. Коэффициент на ТМ 2.5 — 2.18, обратный исход можно взять за 1.68.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.32.

Аналитики компании считают три следующих исхода наиболее вероятными:

• 1:1 — за 6.90;

• 1:2 — за 8.30;

• 0:1 — за 8.90.