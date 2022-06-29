ЦСКА — «Зенит»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 29 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
29 июня в игре Кубка Матч Премьер ЦСКА сыграет с «Зенитом». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. ЦСКА только стартует в турнире, для «Зенита» выезд в Москву станет заключительным в соревновании.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу «Зенита» — 2.16, это примерно 46% вероятности. На команду Федотова можно поставить с котировкой 3.30 (30%), на ничью — за 3.50 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха армейцев выплата составит 3300 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.70.
«Зенит» дважды на турнире не победил в основное время, но оказывался сильнее в серии пенальти. На то, что гости по итогу окажутся сильнее, поставить можно за 1.64, на триумф хозяев — за 2.26.
Подстраховаться в почти равном товарищеском матче можно с помощью форы — Ф1(0) идет за 2.40, а Ф2(0) — за 1.57.
У ЦСКА тотал был пробит всего в трех из десяти прошедших матчей, у «Зенита» это происходило чуть чаще — в четырех встречах. Коэффициент на ТМ 2.5 — 2.18, обратный исход можно взять за 1.68.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.32.
Аналитики компании считают три следующих исхода наиболее вероятными:
• 1:1 — за 6.90;
• 1:2 — за 8.30;
• 0:1 — за 8.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -