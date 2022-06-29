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ЦСКА — «Зенит»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 29 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция игры Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Зенит» 29 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев, «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

29 июня в игре Кубка Матч Премьер ЦСКА сыграет с «Зенитом». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. ЦСКА только стартует в турнире, для «Зенита» выезд в Москву станет заключительным в соревновании.

Россия. Кубок Матч Премьер.
29 июн, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу «Зенита» — 2.16, это примерно 46% вероятности. На команду Федотова можно поставить с котировкой 3.30 (30%), на ничью — за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха армейцев выплата составит 3300 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.70.

«Зенит» дважды на турнире не победил в основное время, но оказывался сильнее в серии пенальти. На то, что гости по итогу окажутся сильнее, поставить можно за 1.64, на триумф хозяев — за 2.26.

Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА. ЦСКА — «Зенит»: Федотов продлит беспроигрышную серию в новом клубе

Подстраховаться в почти равном товарищеском матче можно с помощью форы — Ф1(0) идет за 2.40, а Ф2(0) — за 1.57.

У ЦСКА тотал был пробит всего в трех из десяти прошедших матчей, у «Зенита» это происходило чуть чаще — в четырех встречах. Коэффициент на ТМ 2.5 — 2.18, обратный исход можно взять за 1.68.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.32.

Аналитики компании считают три следующих исхода наиболее вероятными:

• 1:1 — за 6.90;

• 1:2 — за 8.30;

• 0:1 — за 8.90.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Зенит»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 29 июня 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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