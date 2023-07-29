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«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Официальный сайт ФК «НН», Павел Новиков

29 июля автор самой громкой сенсации первого тура РПЛ «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Встреча второго тура пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции с 17.25 мск. Главный арбитр — Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

«Урал» — фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Успех екатеринбургского клуба предложен за 2.09, вероятность исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.22 (31%), триумф «НН» — за достаточно крупные 4.06 (22%).

При ставке в 1000 рублей на гостей, если они наберут три очка, выплата составит 4060 рублей.

«Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Уралу» — в пяти матчах две победы и три ничьи. Х2 идет за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценен мощнейшими 2.58. При этом даже ТБ 1.5 гола можно взять за приятные 1.54.

Считаете, что «НН» не уедет из Екатеринбурга без забитого мяча? На ИТБ2 (0.5) котировка — 1.65. Кстати, в двух из трех предыдущих играх на выезде с этим соперником нижегородцы отличились.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, неутешителен для гостей — 1:0 в пользу «Урала» за 5.60.

 
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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Нижний Новгород»

«Урал» на старте сезона сыграл против двух команд из столицы — неожиданно переиграл ЦСКА в РПЛ (2:1), но уступил в Кубке страны «Локомотиву» (1:2). Причем в обоих случаях команда Виктора Гончаренко действовала агрессивно, нанеся не менее 10 ударов по воротам. Естественно, что дома екатеринбуржцы против «Нижнего Новгорода» будут действовать первым номером и рассчитывать на победу.

Однако коллектив Сергея Юрана не стоит сбрасывать со счетов. Нижегородцы также провели два непростых матча и зацепили победу над «Динамо» по пенальти в Кубке. Да, против «Зенита» в гостях было сложнее, но даже в той встрече Сулейманов и компания продержались почти час, а пропустили только в меньшинстве. Не проиграть «Уралу» им явно по силам.

Рекомендуемая ставка: «НН» не проиграет» за 1.78.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
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Урал

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П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

 1
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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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