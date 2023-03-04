«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года
4 марта в центральном матче 18-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив». Встреча состоится на юге России, ее примет «Ростов Арена». Начало матча намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире битву команд покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Букмекерская компания ФОНБЕТ предполагает, что матч завершится победой «Ростова». На команду Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.25 (30%), успех «Локомотива» — за чуть меньшие 3.20 (30%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.
Встреча первого круга в Москве завершилась вничью 2:2. На то, что столичная команда снова не уступит, котировка — 1.55.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70. В четырех последних очных матчах соперники пробили «верх».
В шести из семи предыдущих встреч «Ростов» и «Локомотив» обменялись голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.93.
Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:
-
в игре будет видеопросмотр — за 2.10;
-
победа «Ростова» по обводкам — за 5.80;
-
в матче произведут больше 8.5 замен — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»
«Локомотив» и «Ростов» — неудачники четвертьфинала FONBET Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи проиграли оба матча «Спартаку» (0:1, 2:4), южане — «Уралу» (1:1, 1:2). При этом команды оставили абсолютно разное впечатление.
Красно-зеленые были настойчивы в атаке и создали спартаковцам немало проблем. Ко двору пришлись Дзюба и Смольников — первый цеплялся за мячи и имел несколько отличных шансов, а второй бойко окучивал правый фланг. В целом вся команда выглядела сплоченной, интересной и играла интенсивно на протяжении всех 180 минут, что необычно для конца зимы.
«Ростов» в то же время был абсолютно беззуб против «Урала», который мог выиграть значительно крупнее и увереннее. Желто-синие в двух матчах нанесли всего три удара в створ ворот соперника и с учетом товарищеских встреч потерпели третье поражение в пяти играх. «Локомотив» в нынешнем состоянии способен нанести команде Карпина еще одно.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» выиграет с форой (0) за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2