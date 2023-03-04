4 марта в центральном матче 18-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив». Встреча состоится на юге России, ее примет «Ростов Арена». Начало матча намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире битву команд покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Букмекерская компания ФОНБЕТ предполагает, что матч завершится победой «Ростова». На команду Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.25 (30%), успех «Локомотива» — за чуть меньшие 3.20 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Встреча первого круга в Москве завершилась вничью 2:2. На то, что столичная команда снова не уступит, котировка — 1.55.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70. В четырех последних очных матчах соперники пробили «верх».

В шести из семи предыдущих встреч «Ростов» и «Локомотив» обменялись голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.93.

Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:

в игре будет видеопросмотр — за 2.10;

победа «Ростова» по обводкам — за 5.80;

в матче произведут больше 8.5 замен — за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

«Локомотив» и «Ростов» — неудачники четвертьфинала FONBET Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи проиграли оба матча «Спартаку» (0:1, 2:4), южане — «Уралу» (1:1, 1:2). При этом команды оставили абсолютно разное впечатление.

Красно-зеленые были настойчивы в атаке и создали спартаковцам немало проблем. Ко двору пришлись Дзюба и Смольников — первый цеплялся за мячи и имел несколько отличных шансов, а второй бойко окучивал правый фланг. В целом вся команда выглядела сплоченной, интересной и играла интенсивно на протяжении всех 180 минут, что необычно для конца зимы.

«Ростов» в то же время был абсолютно беззуб против «Урала», который мог выиграть значительно крупнее и увереннее. Желто-синие в двух матчах нанесли всего три удара в створ ворот соперника и с учетом товарищеских встреч потерпели третье поражение в пяти играх. «Локомотив» в нынешнем состоянии способен нанести команде Карпина еще одно.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» выиграет с форой (0) за 2.15.