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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Локомотив».
Фото Global Look Press

4 марта в центральном матче 18-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив». Встреча состоится на юге России, ее примет «Ростов Арена». Начало матча намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире битву команд покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Букмекерская компания ФОНБЕТ предполагает, что матч завершится победой «Ростова». На команду Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.25 (30%), успех «Локомотива» — за чуть меньшие 3.20 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Встреча первого круга в Москве завершилась вничью 2:2. На то, что столичная команда снова не уступит, котировка — 1.55.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70. В четырех последних очных матчах соперники пробили «верх».

В шести из семи предыдущих встреч «Ростов» и «Локомотив» обменялись голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.93.

Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:

  • в игре будет видеопросмотр — за 2.10;

  • победа «Ростова» по обводкам — за 5.80;

  • в матче произведут больше 8.5 замен — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

«Локомотив» и «Ростов» — неудачники четвертьфинала FONBET Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи проиграли оба матча «Спартаку» (0:1, 2:4), южане — «Уралу» (1:1, 1:2). При этом команды оставили абсолютно разное впечатление.

Красно-зеленые были настойчивы в атаке и создали спартаковцам немало проблем. Ко двору пришлись Дзюба и Смольников — первый цеплялся за мячи и имел несколько отличных шансов, а второй бойко окучивал правый фланг. В целом вся команда выглядела сплоченной, интересной и играла интенсивно на протяжении всех 180 минут, что необычно для конца зимы.

«Ростов» в то же время был абсолютно беззуб против «Урала», который мог выиграть значительно крупнее и увереннее. Желто-синие в двух матчах нанесли всего три удара в створ ворот соперника и с учетом товарищеских встреч потерпели третье поражение в пяти играх. «Локомотив» в нынешнем состоянии способен нанести команде Карпина еще одно.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» выиграет с форой (0) за 2.15.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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