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Сегодня, 15:45

Скульптуры Нижнего Новгорода одели в футболки «Пари НН» в честь рестарта сезона РПЛ

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Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Пари НН» устроили красочный перформанс на улицах Нижнего Новгорода в день старта весенней части сезона РПЛ.

«Пари НН» возобновит выступления в чемпионате России выездным матчем с «Зенитом» 4 марта. В этот день на семи памятниках и скульптурах, установленных на центральных улицах Нижнего Новгорода, появились футболки из новой коллекции игровой формы команды.

Чтобы вызвать дополнительный интерес болельщиков к рестарту сезона, возле каждого из монументов в течение нескольких дней будут установлены афиши предстоящих домашних игр «Пари НН». В новой форме перед своими болельщиками команда впервые сыграет в одном из ближайших матчей.

Весеннюю часть сезона «Пари НН» проведет в форме, вдохновленной историей и достопримечательностями города.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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