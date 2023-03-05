5 марта в 18-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Иван Сиденков.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает фаворитом «Динамо». Победа хозяев предложена за 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Успех «Крыльев» оценен в 4.57 (20%), ничья — за 3.88 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу самарцев в случае благоприятного исхода принесет 4570 рублей, а чистая прибыль составит 3570 рублей.

«Крылья» только что выбили динамовцев из Кубка России (2:1, 1:1). А еще самарцы не проиграли бело-голубым в пяти из шести последних встреч. На повторение популярного исхода можно поставить за 2.08.

В обоих матчах Кубка России «Крылья» открывали счет, а «Динамо» догоняло. На первый гол в исполнении самарцев доступен коэффициент — 2.70.

Команды обменялись голами в трех из четырех последних матчей. На «обе забьют» предложена котировка — 1.78. Обратный исход оценен в 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.02.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению ОЛИМПБЕТ:

ничья 1:1 доступна за 6.80;

победа «Динамо» 1:0 — за 7.40;

успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года

Бело-голубые — третья команда чемпионата по забитым мячам: разница — 33:22. Успех в атаке москвичам приносит атакующая тройка: Федор Смолов (7+2), Арсен Захарян (2+5) и Константин Тюкавин (5+1).

Дома бело-голубые проиграли всего один раз за сезон во всех турнирах. С тех пор за семь матчей — пять побед и две ничьи. В девяти из 10 встреч на «ВТБ Арене» «Динамо» забило, в восьми — пропустило, а в семи — отличились обе команды.

В то же время «Крылья Советов» забили в пяти из шести выездов в этом сезоне. 11 из 20 набранных очков команда Игоря Осинькина взяла в гостях.

Недавнее противостояние в Кубке, а также домашние результаты «Динамо» и выездные у «Крыльев» говорят в пользу близкой игры с большим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.83.