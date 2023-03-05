«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года
5 марта в 18-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Иван Сиденков.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает фаворитом «Динамо». Победа хозяев предложена за 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Успех «Крыльев» оценен в 4.57 (20%), ничья — за 3.88 (25%).
Ставка в 1000 рублей на победу самарцев в случае благоприятного исхода принесет 4570 рублей, а чистая прибыль составит 3570 рублей.
«Крылья» только что выбили динамовцев из Кубка России (2:1, 1:1). А еще самарцы не проиграли бело-голубым в пяти из шести последних встреч. На повторение популярного исхода можно поставить за 2.08.
В обоих матчах Кубка России «Крылья» открывали счет, а «Динамо» догоняло. На первый гол в исполнении самарцев доступен коэффициент — 2.70.
Команды обменялись голами в трех из четырех последних матчей. На «обе забьют» предложена котировка — 1.78. Обратный исход оценен в 2.03.
Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.02.
Три самых вероятных исхода матча, по мнению ОЛИМПБЕТ:
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года
Бело-голубые — третья команда чемпионата по забитым мячам: разница — 33:22. Успех в атаке москвичам приносит атакующая тройка: Федор Смолов (7+2), Арсен Захарян (2+5) и Константин Тюкавин (5+1).
Дома бело-голубые проиграли всего один раз за сезон во всех турнирах. С тех пор за семь матчей — пять побед и две ничьи. В девяти из 10 встреч на «ВТБ Арене» «Динамо» забило, в восьми — пропустило, а в семи — отличились обе команды.
В то же время «Крылья Советов» забили в пяти из шести выездов в этом сезоне. 11 из 20 набранных очков команда Игоря Осинькина взяла в гостях.
Недавнее противостояние в Кубке, а также домашние результаты «Динамо» и выездные у «Крыльев» говорят в пользу близкой игры с большим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2