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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

5 марта в 18-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Иван Сиденков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает фаворитом «Динамо». Победа хозяев предложена за 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Успех «Крыльев» оценен в 4.57 (20%), ничья — за 3.88 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу самарцев в случае благоприятного исхода принесет 4570 рублей, а чистая прибыль составит 3570 рублей.

«Крылья» только что выбили динамовцев из Кубка России (2:1, 1:1). А еще самарцы не проиграли бело-голубым в пяти из шести последних встреч. На повторение популярного исхода можно поставить за 2.08.

В обоих матчах Кубка России «Крылья» открывали счет, а «Динамо» догоняло. На первый гол в исполнении самарцев доступен коэффициент — 2.70.

Команды обменялись голами в трех из четырех последних матчей. На «обе забьют» предложена котировка — 1.78. Обратный исход оценен в 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.02.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению ОЛИМПБЕТ:

  • ничья 1:1 доступна за 6.80;

  • победа «Динамо» 1:0 — за 7.40;

  • успех хозяев 2:1 — за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года

Бело-голубые — третья команда чемпионата по забитым мячам: разница — 33:22. Успех в атаке москвичам приносит атакующая тройка: Федор Смолов (7+2), Арсен Захарян (2+5) и Константин Тюкавин (5+1).

Дома бело-голубые проиграли всего один раз за сезон во всех турнирах. С тех пор за семь матчей — пять побед и две ничьи. В девяти из 10 встреч на «ВТБ Арене» «Динамо» забило, в восьми — пропустило, а в семи — отличились обе команды.

В то же время «Крылья Советов» забили в пяти из шести выездов в этом сезоне. 11 из 20 набранных очков команда Игоря Осинькина взяла в гостях.

Недавнее противостояние в Кубке, а также домашние результаты «Динамо» и выездные у «Крыльев» говорят в пользу близкой игры с большим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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