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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 30 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» 30 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артем Дзюба и Наир Тикнизян («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

30 августа «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в третьем туре группового этапа Кубка России. Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.30 мск по свистку рефери Владислава Безбородова. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск. После двух игровых дней железнодорожники единолично возглавляют группу В.

Кубок России. Группа B
30 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу ростовчан — 2.34, это приблизительно 41% вероятности. Выигрыш москвичей доступен за 2.98 (32%), ничья идет за 3.56 (27%).

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В текущем сезоне команды еще не встречались, зато в прошлом москвичи ни разу не проиграли команде Валерия Карпина. На выезде «Локо» даже добыл убедительную победу (3:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече железнодорожники как минимум не уступят, можно за 1.61.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.02;

• победа хозяев 2:0 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.50.

В последних пяти очных встречах команды пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий поединок предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.98.

Рынок на обмен точными попаданиями доступен за 1.68, обратный вариант оценен в 2.17.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах (трижды — всухую), гости же на протяжении пяти встреч во всех соревнованиях не могут отличиться больше одного раза. Немного забивает и «Ростов»: в этом сезоне выжимает в среднем ровно гол за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 30 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
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Федор Чалов

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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