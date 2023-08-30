30 августа «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в третьем туре группового этапа Кубка России. Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.30 мск по свистку рефери Владислава Безбородова. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск. После двух игровых дней железнодорожники единолично возглавляют группу В.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу ростовчан — 2.34, это приблизительно 41% вероятности. Выигрыш москвичей доступен за 2.98 (32%), ничья идет за 3.56 (27%).

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В текущем сезоне команды еще не встречались, зато в прошлом москвичи ни разу не проиграли команде Валерия Карпина. На выезде «Локо» даже добыл убедительную победу (3:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече железнодорожники как минимум не уступят, можно за 1.61.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.02;

• победа хозяев 2:0 — за 8.00;

• 1:0 — за 8.50.

В последних пяти очных встречах команды пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий поединок предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.98.

Рынок на обмен точными попаданиями доступен за 1.68, обратный вариант оценен в 2.17.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах (трижды — всухую), гости же на протяжении пяти встреч во всех соревнованиях не могут отличиться больше одного раза. Немного забивает и «Ростов»: в этом сезоне выжимает в среднем ровно гол за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

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