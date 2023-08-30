«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 30 августа 2023 года
30 августа «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в третьем туре группового этапа Кубка России. Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.30 мск по свистку рефери Владислава Безбородова. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск. После двух игровых дней железнодорожники единолично возглавляют группу В.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу ростовчан — 2.34, это приблизительно 41% вероятности. Выигрыш москвичей доступен за 2.98 (32%), ничья идет за 3.56 (27%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Ростов» при благоприятном результате принесет 2340 рублей.
В текущем сезоне команды еще не встречались, зато в прошлом москвичи ни разу не проиграли команде Валерия Карпина. На выезде «Локо» даже добыл убедительную победу (3:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече железнодорожники как минимум не уступят, можно за 1.61.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.02;
• победа хозяев 2:0 — за 8.00;
• 1:0 — за 8.50.
В последних пяти очных встречах команды пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий поединок предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.98.
Рынок на обмен точными попаданиями доступен за 1.68, обратный вариант оценен в 2.17.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»
Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах (трижды — всухую), гости же на протяжении пяти встреч во всех соревнованиях не могут отличиться больше одного раза. Немного забивает и «Ростов»: в этом сезоне выжимает в среднем ровно гол за игру.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0