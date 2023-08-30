«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 30 августа 2023 года
30 августа в третьем туре группового этапа Кубка России схлестнутся лидеры группы С — «Балтика» и «Зенит». Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.99, что около 49% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.71 (25%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 3.66 (26%).
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Обе команды стартовали в Кубке с двух побед, но к предстоящему матчу подошли в разном состоянии. «Зенит» победил в последних четырех встречах во всех турнирах, «Балтика» же уступила в последних трех. Поставить на непоражение калининградцев в предстоящем поединке можно за 1.83.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество петербуржцев:
• 1:1 — за 6.40;
• 1:0 в пользу «Зенита» — за 7.40;
• 2:1 — за 7.75.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Правда, в этом розыгрыше Кубка команды не отличаются результативностью — ТБ 2.5 зашел лишь в одном из четырех матчей команд в турнире.
Поставить на голы от обеих команд можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.01.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»
Петербуржцы выглядят серьезными фаворитами: они подошли к поединку на серии из четырех побед во всех турнирах, а всего за девять игр этого сезона лишь дважды не достигли успеха. Плюс в последних четырех победных матчах сине-бело-голубые пропустили только с пенальти от «Спартака».
Новичок РПЛ же выглядит намного скромнее: в чемпионате проиграл в пяти из шести туров и только в Кубке пока идет без потерь. К тому же не стоит напоминать о качестве игроков и длине скамеек команд — в данном случае «Зенит» имеет явное превосходство.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0