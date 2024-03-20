20 марта в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Он начнется в 19.30 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск. «Локомотив» ведет в серии 2-0.

Фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Локомотив». На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — приблизительно 42%. Успех «Авангарда» идет за 2.70 (37%), ничья — за 4.10 (21%).

Если омичи дотянут хотя бы до овертайма, тогда сыграет котировка 1.65.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.73.

Какой период станет самым результативным: первый — 4.80, второй — 3.45, третий — 3.75.

После победы ярославцев во втором матче их проход в следующий раунд стал доступен за 1.19, омичей — за 4.95.

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