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Сегодня, 16:15

«Локомотив» — «Авангард»: где смотреть матч Кубка Гагарина 20 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» 20 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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20 марта в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Он начнется в 19.30 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск. «Локомотив» ведет в серии 2-0.

&laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88

Фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Локомотив». На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — приблизительно 42%. Успех «Авангарда» идет за 2.70 (37%), ничья — за 4.10 (21%).

Если омичи дотянут хотя бы до овертайма, тогда сыграет котировка 1.65.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.73.

Какой период станет самым результативным: первый — 4.80, второй — 3.45, третий — 3.75.

Гави (сборная Испании). Испания потеряла Педри и Гави, но нашла Кубарси. «Фурия роха» и Колумбия готовят бодрый товарняк

После победы ярославцев во втором матче их проход в следующий раунд стал доступен за 1.19, омичей — за 4.95.

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ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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«Трактор» — «Динамо» Москва: где смотреть матч Кубка Гагарина 20 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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