16 октября сборная России проведет второй товарищеский матч за четыре дня. На этот раз ее соперником станет Кения. Игра пройдет в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.40 мск будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены в победе сборной России. На этот результат можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), успех Кении — за 6.12 (14%).

Если считаете, что африканская команда не проиграет, возьмите Х2 за 2.44.

Думаете, что в матче будет забито минимум три мяча? Тотал больше 2.5 предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

На то, что забьют обе команды, котировка 2.17. Противоположный результат оценен в 1.70.

Гол Кении можно взять за 1.79, его отсутствие — за 1.99. В этом году в пяти матчах «Звезды Харамби» отличились всего четыре раза.

Можете оформить ставку на количество ударов в створ в исполнении сборной России: ИТБ1 (5.5) идет за 2.19, ИТМ (5.5) — за 1.62.

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