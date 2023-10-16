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Сегодня, 14:15

Россия — Кения: где смотреть товарищеский матч 16 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Кения 16 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

16 октября сборная России проведет второй товарищеский матч за четыре дня. На этот раз ее соперником станет Кения. Игра пройдет в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.40 мск будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены в победе сборной России. На этот результат можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), успех Кении — за 6.12 (14%).

Если считаете, что африканская команда не проиграет, возьмите Х2 за 2.44.

Думаете, что в матче будет забито минимум три мяча? Тотал больше 2.5 предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

На то, что забьют обе команды, котировка 2.17. Противоположный результат оценен в 1.70.

Гол Кении можно взять за 1.79, его отсутствие — за 1.99. В этом году в пяти матчах «Звезды Харамби» отличились всего четыре раза.

Лионель Месси (сборная Аргентины). Парагвай провоцировал Месси плевками, но Перу не помогут даже они. Сухая серия Аргентины не прервется

Можете оформить ставку на количество ударов в створ в исполнении сборной России: ИТБ1 (5.5) идет за 2.19, ИТМ (5.5) — за 1.62.

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Прогнозы на спорт
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 16 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
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ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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