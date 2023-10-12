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Сегодня, 08:15

Россия — Камерун: парни Карпина готовы огорчить Онану

Прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андре Онана (сборная Камеруна).
Фото Global Look Press

12 октября сборные Камеруна и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: поставить на победу парней Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.11, это около 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.61 (28%). «Мирный» исход за 3.41 (29%).

Единственная встреча соперников в XXI веке была товарищеской и закончилась нулевой ничьей в июне 2011 года. Непоражение камерунцев предложили за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:

  • 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 в пользу России — за 6.40;

  • 0:0 — за 6.77.

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Прогноз и ставка на матч Россия — Камерун

Коллектив Валерия Карпина встретится с участником ЧМ-2022 во втором товарняке подряд. «Неукротимые львы» везут в Москву мощный ростер: на поле «ВТБ Арены» ожидаются Андре Онана, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Венсан Абубакар, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и другие. Найти мотивацию на поединок с таким соперником будет немного проще, чем с олимпийской сборной Египта, Таджикистаном или Узбекистаном.

Рекомендуемая ставка: Россия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.00.

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PARI стала партнером состава Thunder Awaken по Dota 2
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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