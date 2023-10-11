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Сегодня, 19:45

PARI стала партнером состава Thunder Awaken по Dota 2

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Букмекерская компания PARI заключила спонсорское соглашение с составом южноамериканской команды Thunder Awaken по Dota 2. В ростере четыре игрока из Перу, а также белорусский киберспортсмен Алексей Smiling Knight Свиридов. В августе коллектив занял второе место в региональных отборочных и завоевал путевку на The International 2023.

В этом сезоне Thunder Awaken дважды занимала третье место в розыгрышах DPC.

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У коллектива множество уверенных сигнатурных героев, например Oracle, Lion, Ember Spirit, благодаря которым команда выиграла серию онлайн-турниров в Южной Америке. В прошлом сезоне Thunder Awaken дошла до топ-6 на The International, став лучшей командой региона. Новый ростер клуба стремится повторить и превзойти это достижение.

Состав Thunder Awaken:

  • Алексей Smiling Knight Свиридов;

  • Джордан SLATEM Вега;

  • Марио ILICH- Ромеро;

  • Родриго n1ght Куэва Крус;

  • Ромель Mjz Квинтерос.

Иван Бураченко, руководитель направления киберспорта PARI:

«У Thunder Awaken молодой состав, который уже доказал свою состоятельность на региональной сцене и смог попасть на главный турнир года. Для большинства участников коллектива это будет первый The International в жизни. Мы рады, что сможем поддержать ребят на этом важном этапе их карьеры. Надеемся, что в Сиэтле они покажут свою лучшую игру и приятно удивят фанатов».

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Эдуардо Ку Бустиос, СЕО Thunder Awaken:

«Наша организация рада заключению спонсорского соглашения с PARI, которое выведет участие в The International на новый уровень. Рост нашего региона является важным шагом для консолидации новых команд, а поддержка международных брендов, таких как PARI, позволяет нам продолжать совершенствовать игровую экосистему, стремясь к лучшим результатам».

The International 2023 по Dota 2 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.

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PARI выпустила игру к старту Единой лиги ВТБ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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