«Рома» — «Милан»: прогноз на матч серии А 1 сентября 2023 года
1 сентября в третьем туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Арбитр Антонио Рапуано даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают небольшими фаворитами «россонери». На успех гостей предложен коэффициент 2.70, что соответствует 36% вероятности результата. Ничья доступна за 3.20 (30%), а триумф хозяев — за 2.85 (34%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3200 рублей, если команды не выявят победителя.
«Милан» не проиграл в семи предыдущих столкновениях с «Ромой». На то, что черно-красные не уступят и на этот раз, доступна котировка 1.45.
Хозяева пропустили четыре мяча в двух прошедших встречах, а гости забили шесть. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.66.
Команды огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.95, обратный рынок оценен в 1.86.
Наиболее вероятный счет — однократный обмен голами (1:1). На него доступна котировка 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»
«Рома» владела преимуществом в двух предыдущих матчах, но один проиграла (1:2 с «Вероной»), а другой закончила вничью (2:2 с «Салернитаной»). С учетом прошлого сезона обмен голами зафиксирован в пяти встречах римлян в серии А подряд. Причем во всех было забито минимум три мяча. При этом на своем поле команда Жозе Моуринью сильна — потерпела всего два поражения за 14 матчей чемпионата Италии.
Впрочем, «Милан» хорош в гостях: «россонери» не уступили пять из шести предыдущих выездов. Кроме того, они не проигрывают «Роме» семь матчей подряд с 2019 года. В первых двух турах парни Стефано Пиоли показали отличную форму и амбиции, обыграв «Болонью» (2:0) и «Торино» (4:1).
«Рома» при родных болельщиках постарается реабилитироваться за плохой старт сезона и сыграет в атаку, но, с учетом формы гостей, «волки» вряд ли удержат ворота «сухими».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0