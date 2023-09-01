«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч про-лиги 1 сентября 2023 года
1 сентября Карим Бензема и Малком снова сыграют друг против друга — «Аль-Иттихад» примет «Аль-Хиляль» в пятом туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе имени принца Абдуллы Аль-Файсала и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Аль-Хиляль» небольшим фаворитом матча. На победу гостей выставлен коэффициент 2.41, вероятность этого исхода — приблизительно 40%. Успех «Аль-Иттихада» котируется за 2.82 (34%), ничья идет за 3.63 (26%).
Ставка в 1000 рублей на Бензема и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 2820 рублей, а чистая прибыль составит 1820 рублей.
«Аль-Иттихад» под руководством Нуну Эшпириту Санту еще не проигрывал в этом сезоне. 1Х предложено сыграть за 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.
Считаете, что гости во главе с Малкомом забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 2.06, ИТМ2 (1.5) котируется за 1.77.
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.58. Обратный рынок доступен за 2.37.
Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Olimpbet, — 1:1. Этот результат идет за 6.40. Победа «Аль-Хиляля» со счетом 2:1 оценена в 8.50, тот же счет в пользу «Аль-Иттихада» — в 9.00.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»
Хозяева — прошлогодние чемпионы про-лиги — мощно начали новый сезон с четырех побед с общим счетом 12:0 и идут на первом месте в таблице. Звездные новички клуба — Бензема, Жота, Фабиньо и Н'Голо Канте — успешно адаптировались и сыграли в каждом из этих матчей. Особенно хорош Карим — у него четыре мяча и три ассиста в четырех турах чемпионата и четырех поединках Кубка арабских чемпионов. Правда, из этого турнира на стадии 1/4 финала «Аль-Иттихад» выбил как раз «Аль-Хиляль» (1:3).
Команда Жорже Жезуша летом зацепила сразу семерых топов. Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Яссин Буну и Малком уже дебютировали за новый клуб, а вот Неймар еще не успел. Бразилец вовсе залечивает травму и не сыграет в ближайшее время. Но его отсутствие не помешало «Аль-Хилялю» победить в трех из четырех туров с общим счетом 10:2. Причем четыре раза в этих встречах отличился Малком.
Лидеры обеих команд много забивают на старте сезона, последние два очных матча завершились обменом голами и ТБ 2.5. К тому же «Аль-Иттихад» наверняка захочет отомстить за вылет из Кубка арабских чемпионов, так что стоит ждать результативной игры.
Рекомендуемая ставка: обмен голами и ТБ 2.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0