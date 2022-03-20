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Сегодня, 15:15

«Рома» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч серии А 20 марта

Прогноз и ставки на матч серии А «Рома» — «Лацио»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Лацио».
Фото Reuters

20 марта в 30-м туре серии А сыграют «Рома» и «Лацио». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч. Футбол 1».

Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая из команд. На «Рому» можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лацио» есть в линии за 2.75 (36%).

  • Ф1(-1) идет за 4.10;

  • Ф2(1) — за 1.24.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Лацио» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

Ставка «Лацио» не проиграет» есть в линии за 1.53.

 
Жозе Моуринью. «Рома» — «Лацио»: прагматизм Моуринью даст сыграть кэфу 4.50

Шансы «Ромы» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.36.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.50.

  • ТМ 1.5 — 3.90;

  • обе забьют: да — 1.70;

  • точный счет: 3:1 — 19.0.

Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Рома
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«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч примеры 20 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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