Прогноз и ставки на матч серии А «Рома» — «Лацио»

20 марта в 30-м туре серии А сыграют «Рома» и «Лацио». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч. Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая из команд. На «Рому» можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лацио» есть в линии за 2.75 (36%).

Ф1(-1) идет за 4.10 ;

Ф2(1) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на победу «Лацио» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

Ставка «Лацио» не проиграет» есть в линии за 1.53.

Шансы «Ромы» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.36.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.50.