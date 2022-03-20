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Сегодня, 13:15

«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч примеры 20 марта

Прогноз на матч примеры «Реал» — «Барселона»
Матвей Леонов
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Футболисты «Реала».
Фото Reuters

20 марта «Реал» примет «Барселону» в 29-м туре примеры Испании. Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Реала» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Успех «Барселоны» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно будет выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на матч — к примеру:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35;

  • тотал больше 3.5 идет за 2.55, а ТМ 3.5 — за 1.52;

  • тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

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Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.57. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.40.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.

Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
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«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 20 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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