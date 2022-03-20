20 марта «Реал» примет «Барселону» в 29-м туре примеры Испании. Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Реала» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Успех «Барселоны» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно будет выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на матч — к примеру:

тотал больше 2.5 идет за 1.64 , а ТМ 2.5 — за 2.35 ;

тотал больше 3.5 идет за 2.55 , а ТМ 3.5 — за 1.52 ;

тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.57. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.40.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.