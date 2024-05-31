Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 05:33

Гризманн: «Я хочу выиграть этот чемпионат Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антуан Гризманн.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассчитывает на победу в чемпионате Европы-2024.

«Я хочу выиграть этот чемпионат Европы. 2016 год причинил мне боль, мы были близки (Франция проиграла в финале Евро-2016). Я смотрю на Евро-2024 с желанием и амбициями. На поле главное — это быть сплоченной командой, жесткой в единоборствах. Нам нужно будет очень сильно обороняться, чтобы пройти как можно дальше», — цитирует Foot Mercato Гризманна.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Антуан Гризманн в&nbsp;сборной Франции. Антуан Гризманн: биография Маленького принца из сборной Франции
Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Грачева победила седьмую ракетку мира Саккари в первом круге «Ролан Гаррос»
Инфраструктура нефтебазы была повреждена при воздушном ударе в Краснодарском крае
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Семья Анастасии Заворотнюк уточнила место и время прощания с актрисой
В Чехии заявили о готовности стран Запада признать капитуляцию Украины
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гризманн: «Я был очень удивлен вызову Канте в сборную Франции»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости