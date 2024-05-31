Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:34

Потапова в трех сетах обыграла китаянку Ван и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Китая Синьюй Ван в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Игра продолжилась 2 часа 53 минуты. Потапова один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 23 возможных. В активе китаянки три двойные и пять реализованных брейков из 12.

Стоит отметить, что в первом сете Потапова отыгралась со счета 0:5 по геймам.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Потапова сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4

Следующий соперник
Ига Свентек (Польша, 1)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
Ига Свентек
3
19
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мама Рублева — о здоровье сына на «Ролан Гаррос»: «Болело горло и было недомогание»
Рублев и Котов проиграли по-итальянски. Россияне не взяли ни одного сета в третьем круге «Ролан Гаррос»
Аванесян и Осорио с разгромной победы начали свое выступление в парном «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Потапова вышла в четвертый круг, Самсонова уступила Коччаретто
Потапова вышла в четвертый круг, Рублев и Котов вылетели. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Потапова вышла в четвертый круг, Самсонова уступила Коччаретто

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости