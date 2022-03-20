20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!».

Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» — есть в линии за 7.80 (14%).

Ф1(-2) идет за 3.50 ;

Ф2(+2) — за 1.31.

При ставке в 1000 рублей на «Ростов» потенциальная выплата составит 7800 рублей.

Ставку «Ростов» не проиграет» можно взять за 2.80.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95. Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.96.

ТБ 3.5 — 3.20 ;

обе забьют: да — 2.13 ;

точный счет: 1:7 — 250;