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10 февраля, 08:15

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 10 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлин Холанн и Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

10 февраля в 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Джон Брукс. В России легально не показывают английский футбол.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Эвертон

Эксперты совершенно не верят в «ирисок». На победу парней Шона Дайча предложен гигантский коэффициент 14.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 7.50 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.20 (83%).

«Сити» не уступил «Эвертону» в 14 поединках подряд. Сенсационное непоражение «ирисок» (Х2) в очередном матче можно сыграть за 4.93.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.73.

Букмекеры не очень верят, что соперники обменяются «уколами». Опция «обе забьют» предложена за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.42.

Харри Кейн и&nbsp;Одилон Коссуну (&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;). «Байер» мечтает сбросить прозвище «Неверкузен», Кейн грезит о первом титуле в карьере. Чего ждать от битвы лидеров бундеслиги?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Все, что нужно знать о силе «горожан» — они не уступили дома в 21 матче подряд. А еще они самая забивающая команда АПЛ (54). Но игроки «Сити» не инопланетяне и тоже пропускают: 10 из 12 прошлых встреч с их участием завершились обменом голами. Так что «ириски» при определенном везении могут забить.

Однако сильно надеяться на это не стоит: парни Дайча не выиграли ни разу в шести турах, а в трех последних выездных матчах оформили лишь один гол. На «Этихаде» их наверняка ждет серьезное разочарование.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.13.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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