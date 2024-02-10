«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ 10 февраля 2024 года
10 февраля в 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Джон Брукс. В России легально не показывают английский футбол.
Эксперты совершенно не верят в «ирисок». На победу парней Шона Дайча предложен гигантский коэффициент 14.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 7.50 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.20 (83%).
«Сити» не уступил «Эвертону» в 14 поединках подряд. Сенсационное непоражение «ирисок» (Х2) в очередном матче можно сыграть за 4.93.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.73.
Букмекеры не очень верят, что соперники обменяются «уколами». Опция «обе забьют» предложена за 2.11, обратный рынок — за 1.74.
Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.42.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»
Все, что нужно знать о силе «горожан» — они не уступили дома в 21 матче подряд. А еще они самая забивающая команда АПЛ (54). Но игроки «Сити» не инопланетяне и тоже пропускают: 10 из 12 прошлых встреч с их участием завершились обменом голами. Так что «ириски» при определенном везении могут забить.
Однако сильно надеяться на это не стоит: парни Дайча не выиграли ни разу в шести турах, а в трех последних выездных матчах оформили лишь один гол. На «Этихаде» их наверняка ждет серьезное разочарование.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.13.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5