10 февраля в 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Джон Брукс. В России легально не показывают английский футбол.

Эксперты совершенно не верят в «ирисок». На победу парней Шона Дайча предложен гигантский коэффициент 14.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 7.50 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.20 (83%).

«Сити» не уступил «Эвертону» в 14 поединках подряд. Сенсационное непоражение «ирисок» (Х2) в очередном матче можно сыграть за 4.93.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.73.

Букмекеры не очень верят, что соперники обменяются «уколами». Опция «обе забьют» предложена за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.42.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Все, что нужно знать о силе «горожан» — они не уступили дома в 21 матче подряд. А еще они самая забивающая команда АПЛ (54). Но игроки «Сити» не инопланетяне и тоже пропускают: 10 из 12 прошлых встреч с их участием завершились обменом голами. Так что «ириски» при определенном везении могут забить.

Однако сильно надеяться на это не стоит: парни Дайча не выиграли ни разу в шести турах, а в трех последних выездных матчах оформили лишь один гол. На «Этихаде» их наверняка ждет серьезное разочарование.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.13.