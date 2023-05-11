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«Ювентус» — «Севилья»: где смотреть полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Севилья».
Фото Global Look Press

11 мая «Ювентус» и «Севилья» сыграют в первом полуфинале Лиги Европы. Встреча пройдет в Турине на «Альянц Стадиум». Поединок начнется по свистку немецкого рефери Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Севилья

У туринцев больше шансов победить, считают букмекеры. Виктория «Старой синьоры» доступна с коэффициентом 1.81, что составляет 54% вероятности исхода. Успех испанского клуба предложен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Севильи» принесет 4780 рублей в случае благоприятного результата.

Эксперты ожидают закрытое противостояние. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.

Также вы можете поставить на проход одной из команд в финал. На туринцев дана котировка 1.57, триумф их соперников идет за 2.36.

В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

«Ювентус» пропустил в шести из восьми матчей, а «Севилья» забила в среднем по 1.8 мяча в пяти играх. На точный удар в исполнении гостей можно сыграть за 1.68.

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В 2023-м бело-черные хороши дома: не уступили в 13 встречах из 15 на «Альянц Стадиум». На непоражение андалусийцев предложен коэффициент 2.06.

Наиболее вероятный счет — победа «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Севилья
ФК Ювентус
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«Рома» — «Байер»: где смотреть полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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