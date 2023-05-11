11 мая «Ювентус» и «Севилья» сыграют в первом полуфинале Лиги Европы. Встреча пройдет в Турине на «Альянц Стадиум». Поединок начнется по свистку немецкого рефери Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.

У туринцев больше шансов победить, считают букмекеры. Виктория «Старой синьоры» доступна с коэффициентом 1.81, что составляет 54% вероятности исхода. Успех испанского клуба предложен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Севильи» принесет 4780 рублей в случае благоприятного результата.

Эксперты ожидают закрытое противостояние. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.

Также вы можете поставить на проход одной из команд в финал. На туринцев дана котировка 1.57, триумф их соперников идет за 2.36.

В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

«Ювентус» пропустил в шести из восьми матчей, а «Севилья» забила в среднем по 1.8 мяча в пяти играх. На точный удар в исполнении гостей можно сыграть за 1.68.

В 2023-м бело-черные хороши дома: не уступили в 13 встречах из 15 на «Альянц Стадиум». На непоражение андалусийцев предложен коэффициент 2.06.

Наиболее вероятный счет — победа «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.