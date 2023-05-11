«Ювентус» — «Севилья»: где смотреть полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
11 мая «Ювентус» и «Севилья» сыграют в первом полуфинале Лиги Европы. Встреча пройдет в Турине на «Альянц Стадиум». Поединок начнется по свистку немецкого рефери Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.
У туринцев больше шансов победить, считают букмекеры. Виктория «Старой синьоры» доступна с коэффициентом 1.81, что составляет 54% вероятности исхода. Успех испанского клуба предложен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Севильи» принесет 4780 рублей в случае благоприятного результата.
Эксперты ожидают закрытое противостояние. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.
Также вы можете поставить на проход одной из команд в финал. На туринцев дана котировка 1.57, триумф их соперников идет за 2.36.
В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.
«Ювентус» пропустил в шести из восьми матчей, а «Севилья» забила в среднем по 1.8 мяча в пяти играх. На точный удар в исполнении гостей можно сыграть за 1.68.
В 2023-м бело-черные хороши дома: не уступили в 13 встречах из 15 на «Альянц Стадиум». На непоражение андалусийцев предложен коэффициент 2.06.
Наиболее вероятный счет — победа «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6