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Сегодня, 17:15

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 25 января 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 25 января
Виталий Пудздрав
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

25 января в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03:00. Трансляцию покажет сервис «Яндекс Плюс».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно за 1.93 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Кингз» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.20, а Ф2(+2) — за 1.35.

Сделать ставку на первый гол «Рейнджерс» можно за 1.68. Аналогичная ставка на «Кингз» есть в линии за 2.18.

Шансы «Рейнджерс» забить три шайбы или более оцениваются в 2.30. Та же ставка на «Кингз» имеется в линии за 2.50.

· Ф1 (-5.5) — 14.5;

· ТБ 8.5 — 6.70;

· обе забьют: нет — 7.30.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

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Зенит

 5
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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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 16 1 7
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