25 января в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03:00. Трансляцию покажет сервис «Яндекс Плюс».

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно за 1.93 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Кингз» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.20, а Ф2(+2) — за 1.35.

Сделать ставку на первый гол «Рейнджерс» можно за 1.68. Аналогичная ставка на «Кингз» есть в линии за 2.18.

Шансы «Рейнджерс» забить три шайбы или более оцениваются в 2.30. Та же ставка на «Кингз» имеется в линии за 2.50.

· Ф1 (-5.5) — 14.5;

· ТБ 8.5 — 6.70;

· обе забьют: нет — 7.30.