24 января 2022 года в 1/8 Кубка Африки сыграют сборные Камеруна и Коморских островов. Встреча пройдет в камерунском городе Яунде на местном стадионе. Встреча начнется в 22.00, трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают Камерун фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев турнира в основное время можно за 1.24 — это примерно 77% вероятности. Ничья идет за 5.80 (16%), а успех Коморских островов можно взять за 13.5 (7%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 5 800 рублей в случае «мирного» исхода встречи в основное время

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

· Ф1(-2.5) идет за 3.20, а Ф2(+2.5) — за 1.33;

· Ф1(-1.5) идет за 1.78, а Ф2(+1.5) — за 1.97;

· Ф1(-2) идет за 2.44, а Ф2(+2) — за 1.52.

Последняя очная встреча команд, случившаяся в 2019 году, завершилась победой сборной Камеруна со счетом 3:0. Сделать ставку на аналогичный исход грядущего матча можно за 6.40.

Камерун пропускает уже три матча подряд в рамках Кубка Африки. Поставить на то, что команда пропустит хотя бы раз в этой встрече, можно за 2.48.

Самым вероятным исходом, по мнению аналитиков, в этой встрече является победа Камеруна со счетом 1:0. Этот исход можно взять с котировкой 5.00.