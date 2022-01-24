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Камерун — Коморские острова: прогноз на матч Кубка Африки 24 января 2022 года

Прогноз на матч Кубка Африки 24 января Камерун — Коморские острова
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Камеруна.
Фото Reuters

24 января 2022 года в 1/8 Кубка Африки сыграют сборные Камеруна и Коморских островов. Встреча пройдет в камерунском городе Яунде на местном стадионе. Встреча начнется в 22.00, трансляцию покажет сервис Okko.

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Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают Камерун фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев турнира в основное время можно за 1.24 — это примерно 77% вероятности. Ничья идет за 5.80 (16%), а успех Коморских островов можно взять за 13.5 (7%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 5 800 рублей в случае «мирного» исхода встречи в основное время

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

· Ф1(-2.5) идет за 3.20, а Ф2(+2.5) — за 1.33;

· Ф1(-1.5) идет за 1.78, а Ф2(+1.5) — за 1.97;

· Ф1(-2) идет за 2.44, а Ф2(+2) — за 1.52.

Последняя очная встреча команд, случившаяся в 2019 году, завершилась победой сборной Камеруна со счетом 3:0. Сделать ставку на аналогичный исход грядущего матча можно за 6.40.

Камерун пропускает уже три матча подряд в рамках Кубка Африки. Поставить на то, что команда пропустит хотя бы раз в этой встрече, можно за 2.48.

Кубок Африки. 1/8 финала
24 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Коморские острова

Самым вероятным исходом, по мнению аналитиков, в этой встрече является победа Камеруна со счетом 1:0. Этот исход можно взять с котировкой 5.00.

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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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