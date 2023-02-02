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«Реал» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» проэкзаменует «Валенсию». Игра пройдет в столице 2 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хавьер Альбирола Рохас.

Испания. Лига 1. 17-й тур
02 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ наградили «Реал» статусом фаворита встречи. Победу команды Карло Анчелотти можно взять за 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья идет за 5.30 (19%), успех «Валенсии» — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7800 рублей, а чистая прибыль составит 6800 рублей.

11 января в полуфинале Суперкубка Испании команды сыграли 1:1 в основное время, а по итогам серии пенальти дальше прошли мадридцы. На то, что «летучие мыши» вновь не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 3.10.

Хотите подстраховать гостей с помощью форы? Это возможно: Ф2(+1.5) доступна за 1.77, а Ф1(-1.5) предложена за 2.12.

«Верх» по голам в матче можете оформить за 1.62, «низ» — за 2.40.

Соперники обменялись голами в трех последних матчах. Такой исход идет за 1.84, противоположный — за 1.96.

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Эксперты предполагают, что «Реал» выиграет хотя бы один тайм. Коэффициент на это — 1.20. Успех «Валенсии» на одном из 45-минутных отрезков матча доступен за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев:

  • 2:0 идет за 6.90;

  • 1:0 — за 7.70;

  • 2:1 — за 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Реал
1
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«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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