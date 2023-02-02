«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
2 февраля в Абу-Даби состоится дебютный матч Зимнего кубка РПЛ, в котором «Ростов» сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени, а в прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Ростова» доступен за чуть меньшие 3.70 (26%).
При ставке в 1000 рублей на москвичей и их триумфе выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.
Если вы считаете, что южане в четвертый раз подряд не уступят «Спартаку», возьмите вариант 1Х за 1.85.
Эксперты верят в высокую результативность матча: тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.
Ростовчане и москвичи обменялись голами в четырех последних очных поединках. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.17.
На пенальти в игре предложено поставить за 2.95, на отсутствие 11-метрового — за 1.37.
Александр Соболев — самый вероятный автор гола в составах обеих команд — 2.55. У «Ростова» наилучшие шансы отличиться у Дмитрия Полоза и Николая Комличенко — 3.20.
Кто подаст больше угловых? «Спартак» — 1.76, «Ростов» — 2.60. Равенство по корнерам оценено в 6.80.
Тотал больше и тотал меньше 9.5 углового предложены за одинаковые 1.85.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2