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Сегодня, 17:15

«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Спартак».
Фото Global Look Press

2 февраля в Абу-Даби состоится дебютный матч Зимнего кубка РПЛ, в котором «Ростов» сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени, а в прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.25 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Ростов
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Ростова» доступен за чуть меньшие 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на москвичей и их триумфе выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.

Если вы считаете, что южане в четвертый раз подряд не уступят «Спартаку», возьмите вариант 1Х за 1.85.

Эксперты верят в высокую результативность матча: тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Ростовчане и москвичи обменялись голами в четырех последних очных поединках. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.17.

На пенальти в игре предложено поставить за 2.95, на отсутствие 11-метрового — за 1.37.

Александр Соболев — самый вероятный автор гола в составах обеих команд — 2.55. У «Ростова» наилучшие шансы отличиться у Дмитрия Полоза и Николая Комличенко — 3.20.

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Кто подаст больше угловых? «Спартак» — 1.76, «Ростов» — 2.60. Равенство по корнерам оценено в 6.80.

Тотал больше и тотал меньше 9.5 углового предложены за одинаковые 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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