«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч ла лиги 2 мая 2023 года
2 мая в Сан-Себастьяне состоится матч 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» Мадрид. Встреча команд пройдет на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Хуан Луис Пулидо — главный арбитр.
Букмекерская компания Olimpbet ожидает равного матча — на победу команд выставлены очень близкие коэффициенты. Успех мадридского «Реала» оценен в 2.64, что приблизительно 37% вероятности исхода. Триумф «Реала Сосьедад» идет за 2.74 (36%), а ничья — за 3.44 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае равенства на табло по итогам 90 минут принесет выплату в 3440 рублей.
Баски проиграли мадридцам только четыре из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 1.52. К тому же бланкос добыли только одну победу в четырех предыдущих выездных встречах в ла лиге.
При этом в четырех крайних играх во всех турнирах команда Анчелотти забивает не менее двух мячей. На ИТБ2 (1.5) котировка — 2.40.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен за приятные 1.93, но и ТМ 2.5 идет за те же цифры.
«Реал Сосьедад» обменялся голами с соперниками только в двух домашних играх из восьми предыдущих. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.13.
Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.31.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид
Мадридский «Реал» в середине этой недели проведет абсолютно ненужный для себя матч в чемпионате Испании. После выезда в Сан-Себастьян команду Карло Анчелотти ждет финал Кубка против «Осасуны» (6 мая), а еще через три дня — важнейшая домашняя игра в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».
У «Реала Сосьедад», который борется с «Вильярреалом» за место в ЛЧ в будущем году, значительно больше мотивации. Плюс для басков матч домашний, и фанатская поддержка с родным газоном помогут им стать еще сильнее. Также им на пользу пойдут многочисленные потери в составе бланкос: игру пропустят Модрич, Винисиус, Камавинга, Алаба и Менди.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5