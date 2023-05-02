2 мая в Сан-Себастьяне состоится матч 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» Мадрид. Встреча команд пройдет на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Хуан Луис Пулидо — главный арбитр.

Букмекерская компания Olimpbet ожидает равного матча — на победу команд выставлены очень близкие коэффициенты. Успех мадридского «Реала» оценен в 2.64, что приблизительно 37% вероятности исхода. Триумф «Реала Сосьедад» идет за 2.74 (36%), а ничья — за 3.44 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае равенства на табло по итогам 90 минут принесет выплату в 3440 рублей.

Баски проиграли мадридцам только четыре из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 1.52. К тому же бланкос добыли только одну победу в четырех предыдущих выездных встречах в ла лиге.

При этом в четырех крайних играх во всех турнирах команда Анчелотти забивает не менее двух мячей. На ИТБ2 (1.5) котировка — 2.40.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен за приятные 1.93, но и ТМ 2.5 идет за те же цифры.

«Реал Сосьедад» обменялся голами с соперниками только в двух домашних играх из восьми предыдущих. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.31.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» в середине этой недели проведет абсолютно ненужный для себя матч в чемпионате Испании. После выезда в Сан-Себастьян команду Карло Анчелотти ждет финал Кубка против «Осасуны» (6 мая), а еще через три дня — важнейшая домашняя игра в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

У «Реала Сосьедад», который борется с «Вильярреалом» за место в ЛЧ в будущем году, значительно больше мотивации. Плюс для басков матч домашний, и фанатская поддержка с родным газоном помогут им стать еще сильнее. Также им на пользу пойдут многочисленные потери в составе бланкос: игру пропустят Модрич, Винисиус, Камавинга, Алаба и Менди.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.02.

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