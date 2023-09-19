Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 19 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матс Хуммельс.
Фото Global Look Press

19 сентября в центральном матче первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сразится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире ее можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Okko Спорт» с 21:45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Боруссия Д

Букмекерская компания Winline считает «ПСЖ» фаворитом. Победа парижан доступна за 1.77, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Боруссии» — за 4.50 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Вариант Х2 идет за 2.15. «Боруссии» придется постараться, чтобы не дать себя в обиду.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.55. На ТМ 2.5 — 2.41. В двух последних встречах с участием «Боруссии» и в трех у «ПСЖ» прошел «верх».

Хвича Кварацхелия. «Милан» выиграет «группу смерти», Хвича останется позади «Реала». Топ ставок на групповой этап ЛЧ

Эксперты полагают, что мяч влетит и в одни, и в другие ворота, поэтому на условие «обе забьют» котировка — 1.57. Противоположное оценено в 2.36.

Победа «Боруссии» хотя бы в одном тайме оценена серьезными 2.30, «ПСЖ» — в 1.38.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шахтер» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости