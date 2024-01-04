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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 января 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

4 января «Барселона» проведет первый поединок в 2024 году — соперником каталонцев станет «Лас-Пальмас». Встреча пройдет на стадионе «Гран-Канария». Арбитр Пабло Фуэртес даст стартовый свисток в 23.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 19-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Барселона

Аналитики букмекеров склоняются к победе каталонцев: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.53, что составляет около 61% вероятности. Выигрыш «Лас-Пальмаса» оценили в 5.91 (17%). Ничью предложили с котировкой 4.53 (22%).

В этом сезоне желтые уступили на своем поле лишь однажды. Опция 1X доступна за 2.64.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Гран-Канария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.29.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.75. Обратный рынок дали за 2.07.

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Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

В последний раз сине-гранатовые играли на ноль ровно месяц назад — одолели «Атлетико» с минимальным счетом (1:0). С тех пор каталонцы не уберегли ворота в четырех встречах подряд и пострадали даже от замыкающей таблицу ла лиги «Альмерии» — получили две пробоины и с трудом вырвали победу в предыдущем туре (3:2). Желтые в нынешнем сезоне не отличились дома лишь дважды — против «Реал Сосьедад» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1). Мадридский «Атлетико» стадионе «Гран-Канария» и вовсе уступил (1:2). Добыть три очка малой кровью у «Барсы» вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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«Реал» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 3 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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