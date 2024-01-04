4 января «Барселона» проведет первый поединок в 2024 году — соперником каталонцев станет «Лас-Пальмас». Встреча пройдет на стадионе «Гран-Канария». Арбитр Пабло Фуэртес даст стартовый свисток в 23.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 19-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Аналитики букмекеров склоняются к победе каталонцев: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.53, что составляет около 61% вероятности. Выигрыш «Лас-Пальмаса» оценили в 5.91 (17%). Ничью предложили с котировкой 4.53 (22%).

В этом сезоне желтые уступили на своем поле лишь однажды. Опция 1X доступна за 2.64.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Гран-Канария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.29.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.75. Обратный рынок дали за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

В последний раз сине-гранатовые играли на ноль ровно месяц назад — одолели «Атлетико» с минимальным счетом (1:0). С тех пор каталонцы не уберегли ворота в четырех встречах подряд и пострадали даже от замыкающей таблицу ла лиги «Альмерии» — получили две пробоины и с трудом вырвали победу в предыдущем туре (3:2). Желтые в нынешнем сезоне не отличились дома лишь дважды — против «Реал Сосьедад» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1). Мадридский «Атлетико» стадионе «Гран-Канария» и вовсе уступил (1:2). Добыть три очка малой кровью у «Барсы» вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.93.