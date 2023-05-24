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«Интер» — «Фиорентина»: прогноз на финал Кубка Италии 24 мая 2023 года

Прогноз на финал Кубка Италии «Интер» — «Фиорентина» 24 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

24 мая в Италии состоится финал национального Кубка. В решающем матче на «Стадио Олимпико» сойдутся «Интер» и «Фиорентина». Игра начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Массимилиано Иррати.

Италия. Кубок. Финал
24 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Фиорентина
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом финала «Интер». На победу нерадзурри в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья идет за 3.50 (28%), успех «Фиорентины» — за 3.96 (23%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего по итогам 90 минут? Ставка на равенство при благоприятном исходе принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Вариант «Фиорентина» не проиграет в основное время" идет за 1.84. Последний очный матч в начале апреля завершился как раз победой «фиалок» (1:0).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

За последние три года соперники дважды встречались в Кубке Италии и в обоих случаях обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.92, «обе забьют — нет» — в 1.89.

«Интер» забил во втором тайме в шести из семи предыдущих матчей во всех турнирах. На гол команды Индзаги после перерыва можно поставить за 1.61.

Главный вопрос: кто в итоге поднимет трофей? Успех нерадзурри идет за 1.50, «фиалок» — за 2.53.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Фиорентина»

В этом году в решающих стадиях Кубка Италии болельщики наблюдают очень прагматичный и осторожный футбол в лучших традициях нулевых. «Интер» в 1/4 финала забил всего один мяч «Аталанте» и по мячу в двух играх полуфинала с «Ювентусом». «Фиорентина» с трудом пробила «верх» в противостоянии с «Торино», а в 1/2 ограничилась двумя голами в противостоянии с «Кремонезе».

В финале ставки еще выше, поэтому соперники вряд ли оголтело полетят вперед. Тем более «фиалки», которые понимают опасность атакующих игроков «Интера». Поэтому в этой встрече стоит ждать минимума голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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