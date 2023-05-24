24 мая в Италии состоится финал национального Кубка. В решающем матче на «Стадио Олимпико» сойдутся «Интер» и «Фиорентина». Игра начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Массимилиано Иррати.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом финала «Интер». На победу нерадзурри в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья идет за 3.50 (28%), успех «Фиорентины» — за 3.96 (23%).

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Вариант «Фиорентина» не проиграет в основное время" идет за 1.84. Последний очный матч в начале апреля завершился как раз победой «фиалок» (1:0).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

За последние три года соперники дважды встречались в Кубке Италии и в обоих случаях обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.92, «обе забьют — нет» — в 1.89.

«Интер» забил во втором тайме в шести из семи предыдущих матчей во всех турнирах. На гол команды Индзаги после перерыва можно поставить за 1.61.

Главный вопрос: кто в итоге поднимет трофей? Успех нерадзурри идет за 1.50, «фиалок» — за 2.53.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Фиорентина»

В этом году в решающих стадиях Кубка Италии болельщики наблюдают очень прагматичный и осторожный футбол в лучших традициях нулевых. «Интер» в 1/4 финала забил всего один мяч «Аталанте» и по мячу в двух играх полуфинала с «Ювентусом». «Фиорентина» с трудом пробила «верх» в противостоянии с «Торино», а в 1/2 ограничилась двумя голами в противостоянии с «Кремонезе».

В финале ставки еще выше, поэтому соперники вряд ли оголтело полетят вперед. Тем более «фиалки», которые понимают опасность атакующих игроков «Интера». Поэтому в этой встрече стоит ждать минимума голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

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