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«Реал Мадрид» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 4 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Атлетик» 4 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тибо Куртуа («Реал»).
Фото Global Look Press

В финальном, 38-м туре ла лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком». Команды встретятся 4 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арбитр Исидро Диас де Мера даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

«Реал» — фаворит предстоящей встречи, по версии букмекерской конторы Olimpbet. Победа мадридцев оценена коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — около 50%. Ничья предложена за 3.93 (25%), успех гостей — за те же 3.93 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3930 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Мадрид» вышел победителем в пяти из шести прошлых битв с басками. На ничью или триумф «Бильбао» в этот раз можно поставить за 1.96.

В последних пяти матчах бланкос пропускали 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их соперник — два гола. ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.

На то, что счет откроют хозяева, можно поставить за 1.66. На результативный дебют «Атлетика» предложена котировка 2.44.

Карим Бензема забил 18 мячей в 23 матчах ла лиги в этом сезоне. Его точный выстрел оценен в 1.83.

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;). «Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»

Только в одной из шести прошлых очных встреч команды обменялись голами. Опция «обе забьют» оценена в 1.61, обратный рынок дан за 2.33.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 7.13.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Локомотив

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Спартак

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