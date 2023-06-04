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Элина Свитолина — Дарья Касаткина: первая ракетка России отомстит украинке за Блинкову

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Дарья Касаткина 4 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

4 июня первая ракетка России Дарья Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, на территории РФ легально она показана не будет. Счет личных встреч — 6:0 в пользу украинки.

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Тем не менее на этот раз украинка идет аутсайдером поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.53, что приблизительно 35% вероятности исхода. А вот успех Касаткиной доступен за 1.54 (65%).

Ставка в 1000 рублей на девятую ракетку мира, если она пробьется в следующий раунд, принесет 1540 рублей.

Все шесть очных встреч теннисистки провели до декрета Свитолиной. Четыре из них завершились в двух сетах. На две партии в предстоящем матче котировка — 1.54, на три — 2.38.

Касаткина проводит очень мощный турнир: например, в предыдущем раунде отдала всего один гейм американке Стирнс, а еще ранее отправила домой опасную чешку Вондроушову и немку Нимайер — всех в трех сетах. На победу Дарьи 2:0 коэффициент — 2.20.

Если считаете, что Свитолина даст отпор и заберет хотя бы сет, возьмите ФС1(1.5) за 1.63.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.97, ТМ 21.5 — за 1.86.

Единственный матч на грунте между россиянкой и украинкой в Риме в 2018-м получился необычным: Касаткина выиграла стартовую партию 6:0, но все равно уступила. «Баранку» в предстоящей встрече можно оформить за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина

Свитолиной пришлось серьезно помучиться в двух предыдущих раундах: сначала она отыграла сет и брейк у австралийки Сандерс, а затем выбила из борьбы другую россиянку — Блинкову. Та встреча тоже завершилась в трех партиях. В обоих случаях Элина выглядела тяжеловато и допускала довольно много ошибок.

Касаткина же снова блистает на «Ролан Гаррос». В прошлом году Дарья дошла в Париже до полуфинала и теперь защищает приличные 900 очков, поэтому обыграть Свитолину ей нужно кровь из носу. Учитывая форму россиянки, такому исходу вряд ли кто удивится. Дарья поражает на этом турнире в первую очередь стабильностью — в трех матчах у нее не было еще ни одного провального отрезка, а это очень важный фактор в битве с Элиной.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной за 1.54.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
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«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
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 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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