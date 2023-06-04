Элина Свитолина — Дарья Касаткина: первая ракетка России отомстит украинке за Блинкову
4 июня первая ракетка России Дарья Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Встреча начнется не ранее 15.15 по московскому времени, на территории РФ легально она показана не будет. Счет личных встреч — 6:0 в пользу украинки.
Тем не менее на этот раз украинка идет аутсайдером поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.53, что приблизительно 35% вероятности исхода. А вот успех Касаткиной доступен за 1.54 (65%).
Ставка в 1000 рублей на девятую ракетку мира, если она пробьется в следующий раунд, принесет 1540 рублей.
Все шесть очных встреч теннисистки провели до декрета Свитолиной. Четыре из них завершились в двух сетах. На две партии в предстоящем матче котировка — 1.54, на три — 2.38.
Касаткина проводит очень мощный турнир: например, в предыдущем раунде отдала всего один гейм американке Стирнс, а еще ранее отправила домой опасную чешку Вондроушову и немку Нимайер — всех в трех сетах. На победу Дарьи 2:0 коэффициент — 2.20.
Если считаете, что Свитолина даст отпор и заберет хотя бы сет, возьмите ФС1(1.5) за 1.63.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.97, ТМ 21.5 — за 1.86.
Единственный матч на грунте между россиянкой и украинкой в Риме в 2018-м получился необычным: Касаткина выиграла стартовую партию 6:0, но все равно уступила. «Баранку» в предстоящей встрече можно оформить за 6.60.
Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина
Свитолиной пришлось серьезно помучиться в двух предыдущих раундах: сначала она отыграла сет и брейк у австралийки Сандерс, а затем выбила из борьбы другую россиянку — Блинкову. Та встреча тоже завершилась в трех партиях. В обоих случаях Элина выглядела тяжеловато и допускала довольно много ошибок.
Касаткина же снова блистает на «Ролан Гаррос». В прошлом году Дарья дошла в Париже до полуфинала и теперь защищает приличные 900 очков, поэтому обыграть Свитолину ей нужно кровь из носу. Учитывая форму россиянки, такому исходу вряд ли кто удивится. Дарья поражает на этом турнире в первую очередь стабильностью — в трех матчах у нее не было еще ни одного провального отрезка, а это очень важный фактор в битве с Элиной.
Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной за 1.54.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9