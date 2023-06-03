«Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»
4 июня пройдет заключительный 38-й тур чемпионата Испании. В одном из главных матчей дня схлестнутся команды из топ-5 ла лиги — «Вильярреал» и «Атлетико». Поединок пройдет на стадионе «Керамика» и начнется в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико» 4 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили очевидного фаворита: поставить на викторию хозяев можно с коэффициентом 2.74, что составляет около 35% вероятности. Выигрыш гостей доступен с немного меньшей котировкой 2.54 (38%), «мирный» исход предложен за 3.63 (27%).
Букмекеры полагают, что у коллектива Диего Симеоне чуть больше шансов на успех, но при этом «желтая подводная лодка» уже на протяжении трех матчей ла лиги не проигрывает «индейцам». А в первом круге «Вильярреал» вообще всухую обыграл «Атлетико» на выезде (2:0). Рынок на непоражение хозяев в предстоящей встрече оценен в 1.56.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния отражают примерно равные шансы соперников:
• ничья 1:1 идет за 6.72;
• победа гостей 2:1 — за 9.75;
• триумф хозяев 2:1 — за 10.0.
Оппоненты входят в топ-4 ла лиги по результативности: «матрасники» за 37 туров оформили 68 голов, «подводники» — 57. Вероятно, на стадионе «Керамика» команды смогут продемонстрировать атакующий потенциал, тем более что в двух из трех последних поединков они ярко делили очки (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.
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«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 июня 2023 года
Отряд Симеоне мощно провел заключительные месяцы примеры, благодаря чему подтянулся с пятой строчки на третью и до сих пор претендует на серебро — отставание от «Реала» составляет всего одно очко. После 33-го тура «индейцы» даже шли вторыми, но проигрыш «Эльче» (0:1) отбросил их ниже.
«Атлетико» за весь второй круг ла лиги потерпел лишь два поражения, причем оба со счетом 0:1, — нелогичное от худшей команды таблицы «Эльче» и закономерное от взявшей титул «Барселоны». В остальных 16 матчах «матрасники» оформили 13 побед и трижды сыграли вничью.
Мадридцы демонстрируют мощную игру в атаке: в среднем по чемпионату отличаются 1.84 раза за 90 минут. Отличную форму набрал Антуан Гризманн, у которого в 37 турах ла лиги 15+15 по системе «гол+пас». Ждете еще одно яркое выступление «индейцев»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.01, ИТМ2 (1.5) — за 1.83.
«Вильярреал» второй круг провел тоже лучше первого. Если по ходу первой половины сезона «желтая подлодка» спускалась аж на девятую строчку, то сейчас уже забронировала пятое место — вне зависимости от результата матча с «Атлетико» она не опустится ниже и не поднимется выше.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико»
Команда из Мадрида очень мощно проводит второй круг чемпионата, в котором уступила лишь дважды и оформила 13 побед. К тому же к последнему игровому дню ла лиги «Атлетико» сохранил мотивацию — в случае собственной виктории и потери очков «Реала» в параллельной встрече парни Симеоне займут второе место. У «Вильярреала» же нет турнирных задач: «желтая подлодка» уже никуда не сдвинется с пятой строчки. Также «подводники» достаточно редко обыгрывают «индейцев» — всего два раза в последних 11 поединках.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9