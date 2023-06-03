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«Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико» 4 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press
«Индейцы» мощно проводят вторую половину сезона.

4 июня пройдет заключительный 38-й тур чемпионата Испании. В одном из главных матчей дня схлестнутся команды из топ-5 ла лиги — «Вильярреал» и «Атлетико». Поединок пройдет на стадионе «Керамика» и начнется в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико» 4 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили очевидного фаворита: поставить на викторию хозяев можно с коэффициентом 2.74, что составляет около 35% вероятности. Выигрыш гостей доступен с немного меньшей котировкой 2.54 (38%), «мирный» исход предложен за 3.63 (27%).

Букмекеры полагают, что у коллектива Диего Симеоне чуть больше шансов на успех, но при этом «желтая подводная лодка» уже на протяжении трех матчей ла лиги не проигрывает «индейцам». А в первом круге «Вильярреал» вообще всухую обыграл «Атлетико» на выезде (2:0). Рынок на непоражение хозяев в предстоящей встрече оценен в 1.56.

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Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 6.72;

• победа гостей 2:1 — за 9.75;

• триумф хозяев 2:1 — за 10.0.

Оппоненты входят в топ-4 ла лиги по результативности: «матрасники» за 37 туров оформили 68 голов, «подводники» — 57. Вероятно, на стадионе «Керамика» команды смогут продемонстрировать атакующий потенциал, тем более что в двух из трех последних поединков они ярко делили очки (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.

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«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 июня 2023 года

Отряд Симеоне мощно провел заключительные месяцы примеры, благодаря чему подтянулся с пятой строчки на третью и до сих пор претендует на серебро — отставание от «Реала» составляет всего одно очко. После 33-го тура «индейцы» даже шли вторыми, но проигрыш «Эльче» (0:1) отбросил их ниже.

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«Атлетико» за весь второй круг ла лиги потерпел лишь два поражения, причем оба со счетом 0:1, — нелогичное от худшей команды таблицы «Эльче» и закономерное от взявшей титул «Барселоны». В остальных 16 матчах «матрасники» оформили 13 побед и трижды сыграли вничью.

Мадридцы демонстрируют мощную игру в атаке: в среднем по чемпионату отличаются 1.84 раза за 90 минут. Отличную форму набрал Антуан Гризманн, у которого в 37 турах ла лиги 15+15 по системе «гол+пас». Ждете еще одно яркое выступление «индейцев»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.01, ИТМ2 (1.5) — за 1.83.

«Вильярреал» второй круг провел тоже лучше первого. Если по ходу первой половины сезона «желтая подлодка» спускалась аж на девятую строчку, то сейчас уже забронировала пятое место — вне зависимости от результата матча с «Атлетико» она не опустится ниже и не поднимется выше.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико»

Команда из Мадрида очень мощно проводит второй круг чемпионата, в котором уступила лишь дважды и оформила 13 побед. К тому же к последнему игровому дню ла лиги «Атлетико» сохранил мотивацию — в случае собственной виктории и потери очков «Реала» в параллельной встрече парни Симеоне займут второе место. У «Вильярреала» же нет турнирных задач: «желтая подлодка» уже никуда не сдвинется с пятой строчки. Также «подводники» достаточно редко обыгрывают «индейцев» — всего два раза в последних 11 поединках.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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