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«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

15 марта «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Испании на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», начало — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен немец Феликс Цвайер. В первой игре команда Анчелотти оказалась сильнее — 5:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Реала» больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.26, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (24%), успех «Ливерпуля» — за 2.99 (34%).

При ставке в 1000 рублей на команду Анчелотти в случае ее триумфа выигрыш составит 2260 рублей.

Мадридцы выиграли у мерсисайдцев шесть из семи последних матчей. Вернут ли красные должок за предыдущие унижения? Условие Х2 предложено за 1.69.

Эксперты предполагают, что команды подарят еще одну результативную битву: ТБ 2.5 идет за скромные 1.52, ТБ 3.5 — за 2.31. ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 2.54 и 1.66 соответственно.

Предыдущий очный матч — один из немногих, который закончился обменом голами. За всю историю встреч «Реал» и «Ливерпуль» забили друг другу в трех встречах из 10. На то, что каждая команда отличится в предстоящей битве, котировка — 1.48. Противоположный результат оценен в 2.66.

Эксперты предполагают, что Бензема снова забьет Алиссону. На его гол коэффициент — 1.92, на точный удар Винисиуса — 3.90. В «Ливерпуле» лучшие шансы отличиться у Салаха и Нуньеса — по 2.75.

Проход мадридцев в следующий раунд оценен крошечными 1.02, мерсисайдцев — наоборот, очень крупными 12.75.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Ливерпуль»

«Ливерпулю» абсолютно нечего терять в предстоящей встрече — после поражения 2:5 гости попрут в атаку в надежде на чудо. Естественно, команда Клоппа со стартовых минут будет действовать первым номером, а мадридцы согласятся на контригру, потому что могут себе это позволить и умеют здорово реализовывать моменты в отрыве — это проявилось даже в первой встрече в моменте с пятым голом.

При таких обстоятельствах главным действующим лицом в атаке хозяев станет Винисиус. Бразилец и так в большинстве случаев легко съедает оппонентов, а в этой встрече ему будет противостоять Трент — защитник, классно подключающийся в атаку, но не всегда успевающий сзади. Убежать в отрыв и забить бразильцу будет еще проще, чем обычно.

Рекомендуемая ставка: Винисиус забьет за 3.90.

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ФК Ливерпуль
ФК Реал
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«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
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