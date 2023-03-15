«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года
15 марта «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Испании на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2», начало — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен немец Феликс Цвайер. В первой игре команда Анчелотти оказалась сильнее — 5:2.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Реала» больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.26, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (24%), успех «Ливерпуля» — за 2.99 (34%).
При ставке в 1000 рублей на команду Анчелотти в случае ее триумфа выигрыш составит 2260 рублей.
Мадридцы выиграли у мерсисайдцев шесть из семи последних матчей. Вернут ли красные должок за предыдущие унижения? Условие Х2 предложено за 1.69.
Эксперты предполагают, что команды подарят еще одну результативную битву: ТБ 2.5 идет за скромные 1.52, ТБ 3.5 — за 2.31. ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 2.54 и 1.66 соответственно.
Предыдущий очный матч — один из немногих, который закончился обменом голами. За всю историю встреч «Реал» и «Ливерпуль» забили друг другу в трех встречах из 10. На то, что каждая команда отличится в предстоящей битве, котировка — 1.48. Противоположный результат оценен в 2.66.
Эксперты предполагают, что Бензема снова забьет Алиссону. На его гол коэффициент — 1.92, на точный удар Винисиуса — 3.90. В «Ливерпуле» лучшие шансы отличиться у Салаха и Нуньеса — по 2.75.
Проход мадридцев в следующий раунд оценен крошечными 1.02, мерсисайдцев — наоборот, очень крупными 12.75.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Ливерпуль»
«Ливерпулю» абсолютно нечего терять в предстоящей встрече — после поражения 2:5 гости попрут в атаку в надежде на чудо. Естественно, команда Клоппа со стартовых минут будет действовать первым номером, а мадридцы согласятся на контригру, потому что могут себе это позволить и умеют здорово реализовывать моменты в отрыве — это проявилось даже в первой встрече в моменте с пятым голом.
При таких обстоятельствах главным действующим лицом в атаке хозяев станет Винисиус. Бразилец и так в большинстве случаев легко съедает оппонентов, а в этой встрече ему будет противостоять Трент — защитник, классно подключающийся в атаку, но не всегда успевающий сзади. Убежать в отрыв и забить бразильцу будет еще проще, чем обычно.
Рекомендуемая ставка: Винисиус забьет за 3.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3