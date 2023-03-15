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«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 15 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

15 марта «Крылья Советов» и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене», главный арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 17.00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
15 мар, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: чуть меньший коэффициент предложен на победу ЦСКА — 2.48, что составляет приблизительно 39% вероятности. Успех самарцев доступен с котировкой 2.91 (33%), ничья идет за 3.36 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Крыльев» в случае благоприятного исхода принесет 2910 рублей.

Также вы можете сразу поставить на проход одной из команд в следующий раунд плей-офф. Успех армейцев доступен за 1.41, волжан — за 2.90.

Соперники дважды встречались в текущем сезоне РПЛ: оба раза москвичи всухую обыграли соперника (4:0 и 1:0). Победная серия армейцев над самарцами достигла уже пяти матчей. Поставить на то, что в предстоящей игре «Крылья» наконец не уступят ЦСКА, можно с коэффициентом 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.75;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.25.

Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной, ведь обе команды не слишком ярко выступают в текущем розыгрыше Кубка. «Крылья» в среднем за матч забивают всего 1.25 гола, ЦСКА — 1.38. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.81.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.79, «обе забьют — нет» идет за 2.01. У «Крыльев» обмен голами прошел в половине игр Кубка, у армейцев — в трех из восьми.

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«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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