«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года
12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» сразится с «Челси». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее французский арбитр Франсуа Летексье. Посмотреть топ-футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Картинка появится в 21.45 мск.
Букмекеры считают «Реал» безусловным фаворитом игры. На успех команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (25%), а триумф «Челси» — за 5.23 (17%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.
Если верите, что «Челси» отобороняет на «Сантьяго Бернабеу» хотя бы ничью, возьмите Х2 за 2.22.
В прошлом сезоне команды встречались на той же стадии ЛЧ и в обоих матчах пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный исход — за 1.91. За последние два года команды играли четырежды и трижды забили друг другу.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
1:0 в пользу «Реала» — за 6.97;
-
ничья 1:1 — за 7.18;
-
2:0 на мадридцев — за 7.75.
Проход испанского клуба в следующий раунд предложен за 1.44, английского — за 2.74.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Челси»
Мадридцы в середине прошлой недели провели выдающийся матч в Кубке Испании против «Барселоны» и разгромили соперника со счетом 4:0. В той встрече были хороши абсолютно все, а особенно Винисиус и Бензема. «Бланкос» красиво и очень легко разрывали лучшую оборону чемпионата.
У «Челси» большие проблемы: он идет на серии из четырех встреч без побед, проиграла «Астон Вилле» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:1). Команде не помогла даже отставка Поттера и назначение Лэмпарда. Синие зачастую не справляются даже с середняками и аутсайдерами АПЛ, поэтому ловить во встрече против дерзкого «Реала» им нечего. А учитывая мощь мадридцев в атаке, они вполне могут переиграть соперника крупно.
Рекомендуемая ставка: «Реал» забьет два и более мяча за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4