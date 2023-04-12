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Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: российский теннисист выдержит первое грунтовое испытание в сезоне?

Прогноз на матч ATP Монте-Карло Даниил Медведев — Лоренцо Сонего 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

12 апреля первая ракетка России и победитель четырех турниров этого сезона Даниил Медведев проведет первый матч на нелюбимом грунте. Его соперником во втором круге «мастерса» в Монте-Карло станет итальянец Лоренцо Сонего. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.

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Букмекеры отдали предпочтение теннисисту из России. На победу Даниила Медведева можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех представителя Италии предложен за 3.59 (24%).

Считаете, что Сонего может сотворить сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф андердога в случае его выигрыша принесет выплату в 3590 рублей.

Несмотря на невысокие по сравнению с хардовыми турнирами результаты Медведева, эксперты предполагают, что он закроет соперника в двух сетах. Победа Даниила 2:0 идет за 1.84.

Можете подстраховать Сонего и взять его успех с форой (+3.5) гейма за 2.18. Или поставьте на то, что итальянец возьмет партию — за 1.90.

Есть несколько вариантов выбрать тотал геймов в игре:

  • ТБ 19.5 доступен за 1.47, ТМ 19.5 — за 2.62;

  • ТБ 20.5 — за 1.71, ТМ 20.5 — за 2.13.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Лоренцо Сонего

Все, кто хоть немного следит за теннисом, слышали о ненависти Медведева к грунтовым кортам. Россиянин раздражается почти в каждом матче на этом покрытии из-за неправильных отскоков мяча, грязи и других различных ситуаций. Неудивительно, что на его счету пока нет ни одного трофея на глине.

Матч против Сонего станет для Даниила первым на грунте в этом сезоне после серии очень мощных выступлений на харде: он дошел до пяти финалов и выиграл четыре титула. Но в Монте-Карло ему придется перестроиться, чтобы побеждать, и неизвестно, готов ли он к этому. Тем более соперник на турнире уже размялся в первом круге (Лоренцо в тяжелой битве победил Умбера), да и в целом грунт подходит ему намного лучше.

Верятно, отличная подача поможет Медведеву победить, но матч все равно должен быть достаточно близким, потому что Сонего — откровенно тяжелый соперник для первого выступления на новом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Сонего с форой (+4.5) гейма за 1.63.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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«Милан» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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