12 апреля первая ракетка России и победитель четырех турниров этого сезона Даниил Медведев проведет первый матч на нелюбимом грунте. Его соперником во втором круге «мастерса» в Монте-Карло станет итальянец Лоренцо Сонего. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.

Букмекеры отдали предпочтение теннисисту из России. На победу Даниила Медведева можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех представителя Италии предложен за 3.59 (24%).

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Несмотря на невысокие по сравнению с хардовыми турнирами результаты Медведева, эксперты предполагают, что он закроет соперника в двух сетах. Победа Даниила 2:0 идет за 1.84.

Можете подстраховать Сонего и взять его успех с форой (+3.5) гейма за 2.18. Или поставьте на то, что итальянец возьмет партию — за 1.90.

Есть несколько вариантов выбрать тотал геймов в игре:

ТБ 19.5 доступен за 1.47 , ТМ 19.5 — за 2.62 ;

ТБ 20.5 — за 1.71, ТМ 20.5 — за 2.13.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Лоренцо Сонего

Все, кто хоть немного следит за теннисом, слышали о ненависти Медведева к грунтовым кортам. Россиянин раздражается почти в каждом матче на этом покрытии из-за неправильных отскоков мяча, грязи и других различных ситуаций. Неудивительно, что на его счету пока нет ни одного трофея на глине.

Матч против Сонего станет для Даниила первым на грунте в этом сезоне после серии очень мощных выступлений на харде: он дошел до пяти финалов и выиграл четыре титула. Но в Монте-Карло ему придется перестроиться, чтобы побеждать, и неизвестно, готов ли он к этому. Тем более соперник на турнире уже размялся в первом круге (Лоренцо в тяжелой битве победил Умбера), да и в целом грунт подходит ему намного лучше.

Верятно, отличная подача поможет Медведеву победить, но матч все равно должен быть достаточно близким, потому что Сонего — откровенно тяжелый соперник для первого выступления на новом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Сонего с форой (+4.5) гейма за 1.63.