Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: российский теннисист выдержит первое грунтовое испытание в сезоне?
12 апреля первая ракетка России и победитель четырех турниров этого сезона Даниил Медведев проведет первый матч на нелюбимом грунте. Его соперником во втором круге «мастерса» в Монте-Карло станет итальянец Лоренцо Сонего. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.
Букмекеры отдали предпочтение теннисисту из России. На победу Даниила Медведева можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех представителя Италии предложен за 3.59 (24%).
Считаете, что Сонего может сотворить сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф андердога в случае его выигрыша принесет выплату в 3590 рублей.
Несмотря на невысокие по сравнению с хардовыми турнирами результаты Медведева, эксперты предполагают, что он закроет соперника в двух сетах. Победа Даниила 2:0 идет за 1.84.
Можете подстраховать Сонего и взять его успех с форой (+3.5) гейма за 2.18. Или поставьте на то, что итальянец возьмет партию — за 1.90.
Есть несколько вариантов выбрать тотал геймов в игре:
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ТБ 19.5 доступен за 1.47, ТМ 19.5 — за 2.62;
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ТБ 20.5 — за 1.71, ТМ 20.5 — за 2.13.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Лоренцо Сонего
Все, кто хоть немного следит за теннисом, слышали о ненависти Медведева к грунтовым кортам. Россиянин раздражается почти в каждом матче на этом покрытии из-за неправильных отскоков мяча, грязи и других различных ситуаций. Неудивительно, что на его счету пока нет ни одного трофея на глине.
Матч против Сонего станет для Даниила первым на грунте в этом сезоне после серии очень мощных выступлений на харде: он дошел до пяти финалов и выиграл четыре титула. Но в Монте-Карло ему придется перестроиться, чтобы побеждать, и неизвестно, готов ли он к этому. Тем более соперник на турнире уже размялся в первом круге (Лоренцо в тяжелой битве победил Умбера), да и в целом грунт подходит ему намного лучше.
Верятно, отличная подача поможет Медведеву победить, но матч все равно должен быть достаточно близким, потому что Сонего — откровенно тяжелый соперник для первого выступления на новом покрытии.
Рекомендуемая ставка: победа Сонего с форой (+4.5) гейма за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4