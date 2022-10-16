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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 16 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

Центральный матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 16 октября на стадионе «Энфилд». Начало намечено на 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Манчестера Энтони Тэйлор. В России игры чемпионата Англии не транслируются.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» очевидным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (22%), успех «Ливерпуля» — за чуть меньшие 3.90 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае положительного результата принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

«Ливерпуль» не проигрывает «Сити» уже четыре матча подряд. На то, что красные не уступят и в этот раз, котировка 1.98.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставок на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.41, ТМ 2.5 — за 2.75;

  • ТБ 3.5 доступен за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.76.

Мерсисайдцы в последних четырех встречах забивали «горожанам» два и более мяча, поэтому разумно присмотреть к ИТБ1 (1.5) за 2.15. У «Сити» этот исход оценен в небольшие 1.57.

Как же Холанн? На него можно поставить за 1.65, на дубль — за 4.19, на хет-трик — за 12.4.

Наиболее вероятные точные счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 2:1 в пользу «Сити» — за 8.40;

  • 2:2 и 2:1 на «Ливерпуль» — за 11.5.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» крайне неудачно начал сезон: набрал всего 10 очков в девяти матчах АПЛ и идет вторым в группе Лиги чемпионов. В то же время «Сити» ведет ожесточенную борьбу с «Арсеналом» за лидерство в чемпионате и комфортно возглавляет квартет в еврокубках.

Что касается очных встреч, то последние пять получились очень результативными: трижды команды забили четыре мяча, еще дважды — пять. И во всех этих встречах случался обмен голами. Поэтому ставка на предстоящую битву очевидна.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.61

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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