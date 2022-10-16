Центральный матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 16 октября на стадионе «Энфилд». Начало намечено на 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Манчестера Энтони Тэйлор. В России игры чемпионата Англии не транслируются.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» очевидным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (22%), успех «Ливерпуля» — за чуть меньшие 3.90 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае положительного результата принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

«Ливерпуль» не проигрывает «Сити» уже четыре матча подряд. На то, что красные не уступят и в этот раз, котировка 1.98.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставок на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.41, ТМ 2.5 — за 2.75;

ТБ 3.5 доступен за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.76.

Мерсисайдцы в последних четырех встречах забивали «горожанам» два и более мяча, поэтому разумно присмотреть к ИТБ1 (1.5) за 2.15. У «Сити» этот исход оценен в небольшие 1.57.

Как же Холанн? На него можно поставить за 1.65, на дубль — за 4.19, на хет-трик — за 12.4.

Наиболее вероятные точные счета выглядят следующим образом:

1:1 и 2:1 в пользу «Сити» — за 8.40;

2:2 и 2:1 на «Ливерпуль» — за 11.5.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» крайне неудачно начал сезон: набрал всего 10 очков в девяти матчах АПЛ и идет вторым в группе Лиги чемпионов. В то же время «Сити» ведет ожесточенную борьбу с «Арсеналом» за лидерство в чемпионате и комфортно возглавляет квартет в еврокубках.

Что касается очных встреч, то последние пять получились очень результативными: трижды команды забили четыре мяча, еще дважды — пять. И во всех этих встречах случался обмен голами. Поэтому ставка на предстоящую битву очевидна.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.61