«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 16 октября 2022 года
Центральный матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 16 октября на стадионе «Энфилд». Начало намечено на 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Манчестера Энтони Тэйлор. В России игры чемпионата Англии не транслируются.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» очевидным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (22%), успех «Ливерпуля» — за чуть меньшие 3.90 (25%).
Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае положительного результата принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.
«Ливерпуль» не проигрывает «Сити» уже четыре матча подряд. На то, что красные не уступят и в этот раз, котировка 1.98.
Можете выбрать один из множества вариантов для ставок на количество голов:
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тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.41, ТМ 2.5 — за 2.75;
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Мерсисайдцы в последних четырех встречах забивали «горожанам» два и более мяча, поэтому разумно присмотреть к ИТБ1 (1.5) за 2.15. У «Сити» этот исход оценен в небольшие 1.57.
Как же Холанн? На него можно поставить за 1.65, на дубль — за 4.19, на хет-трик — за 12.4.
Наиболее вероятные точные счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» крайне неудачно начал сезон: набрал всего 10 очков в девяти матчах АПЛ и идет вторым в группе Лиги чемпионов. В то же время «Сити» ведет ожесточенную борьбу с «Арсеналом» за лидерство в чемпионате и комфортно возглавляет квартет в еврокубках.
Что касается очных встреч, то последние пять получились очень результативными: трижды команды забили четыре мяча, еще дважды — пять. И во всех этих встречах случался обмен голами. Поэтому ставка на предстоящую битву очевидна.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.61
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1