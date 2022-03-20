20 марта в завершающем матче 29-го тура испанской примеры «Реал» примет «Барселону». Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 22.40.

Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу мадридского «Реала» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Успех «Барселоны» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья доступна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» можно будет выиграть 3400 рублей в случае успеха коллектива Хави.

Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.

Шансы «Реала» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.81.

Уверены, что «Барселона» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 2.43.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 5.00.

Ждете, что в матче будет волевая победа одной из команд? Какой?

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: