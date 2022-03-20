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Сегодня, 19:15

«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч 20 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча примеры «Реал» — «Барселона»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

20 марта в завершающем матче 29-го тура испанской примеры «Реал» примет «Барселону». Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 22.40.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу мадридского «Реала» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Успех «Барселоны» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья доступна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» можно будет выиграть 3400 рублей в случае успеха коллектива Хави.

Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.

Шансы «Реала» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.81.

Уверены, что «Барселона» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 2.43.

Пьер-Эмерик Обамеянг. «Реал» — «Барселона»: Обамеянг заставит забыть о Месси?

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 5.00.

Ждете, что в матче будет волевая победа одной из команд? Какой?

  • «Реал» — коэффициент 8.40;

  • «Барселона» — 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 7.30;

  • 2:1 — 8.30;

  • 1:0 — 9.50.

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ФК Барселона
ФК Реал
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«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 20 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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