Окно возможностей «Каролины» захлопнулось. Нового менеджера-дебютанта ждет сложное лето
Кажется, после очередного вылета из плей-офф в «Каролине» решили сделать ремейк фильма «Однажды в Нижнем Новгороде». Только в роли Игоря Ларионова в энхаэловской драме оказался канадец Род Бриндамор, а Максима Гафурова сыграл американец Дон Уодделл. Главным же действующим лицом местного каста стал миллиардер и владелец клуба Том Дандон, примеривший роль губернатора Глеба Никитина, которому пришлось делать сложный выбор между двумя одинаково ценными ему лагерями. Правда, его сценарий несколько адаптировали к североамериканским реалиям.
Официально Уодделл покинул кресло генерального менеджера «Харрикейнз» по собственному желанию после разговора с Дандоном. Однако фактически его уход означает только одно — он был категорически не согласен с решением первого человека франшизы дать новый длинный контракт Бриндамору, проиграв аппаратную борьбу последнему. Владелец «Ураганов» никогда не скрывал, что испытывает огромные симпатии к тренеру от сохи, чья игровая модель ограничивала потенциал собранной менеджером команды. Поэтому, когда последний решил расстаться с коучем после очередного сезона без кубка, миллиардер решил защитить того, кто ему дорог чуть больше.
Хотя работал последний точно на совесть. Уодделл успел натворить дел в давно почившей в небесной лиге «Атланте», где над ним смеялась вся лига. Но в Роли сумел построить полноценного претендента на Кубок Стэнли, здорово работая как на рынке, так и на драфте. Из пятен можно вспомнить только пляску с вратарями и оффершит Йеспери Котканиеми, докатившегося до четвертого звена. Впрочем, последний пришлось сделать только из-за желания Дандона отомстить «Монреалю» за страшную обиду и попытку выкрасть Себастьяна Ахо.
И если он ответственен за очередную осечку «Каролины», то из-за того, что не настоял на увольнении Бриндамора раньше за постоянные пляски на граблях и нежелание отступать от своего прямолинейного хоккея со ставкой на большое количество мусорных бросков. Результат за шесть лет работы главным в «банде придурков» Род не дал во многом именно из-за своей твердолобости и неумения адаптироваться под изменчивый мир.
Без работы опытнейший менеджер с большим количеством важных связей сидел недолго, практически сразу высадившись в «Коламбусе», где уволенный в середине сезона Ярмо Кекяляйнен собрал для него великолепное молодежное ядро, вокруг которого можно строить элитную команду. Теперь уживаться с Бриндамором придется его бывшему помощнику Эрику Тульски, вступившему в новую должность с приставкой «и.о».
Биография Тульски точно заслуживает отдельного внимания. У временного босса «Харрикейнз» нет опыта игры в хоккей даже на любительском уровне. Зато есть диплом Гарварда и невероятный аналитический склад ума. В 2014-м химик по образованию, долгое время проработавший в сфере нанотехнологий, получил должность рядового аналитика в «Каролине» еще при предыдущем генменеджере Роне Фрэнсисе и достаточно быстро получил повышение до директора по аналитике.
А вот местом ассистента ГМ некогда хоккейного гика, частенько публиковавшего статьи про расширенную статистику на любительских сайтах, наградил уже Уодделл, расширив его зону ответственности с анализа до про-скаутинга. Главным же достижением американца в Роли считается создание собственной цифровой платформы. Причем, как утверждают некоторые сотрудники клуба, аналогов ей нет во всей НХЛ.
«Также могу выделить Эрика Тульски, который отвечает за про-скаутинг и работает ассистентом генменеджера по аналитике — это человек, которого некоторые клубы уже видят в будущем генменеджером. Честно говоря, он в какие-то моменты кажется волшебником, когда работает с цифрами — его расширенная статистика на другом уровне. У него тоже многому можно поучиться», — рассказывал в интервью «СЭ» российский скаут «Ураганов» Олег Смирнов.
Сейчас главная задача Тульски — попытаться утрамбовать ногами в платежку максимальное количество лидерских контрактов и определиться с тем, кто уже точно не нужен Бриндамору. Одновременно сохранить выходящих на рынок Джейка Гюнцеля, Теуво Теревяйнена, Тони Деанджело, а также элитных домоседов Брэди Шея, Бретта Пеши и Джейлена Чэтфилда, имея всего 26,5 млн долларов под потолком, будет просто нереально. Тем более что этим летом нужно будет давать первый большой контракт в карьере Мартину Нечасу, «мостик» малышу Сету Джарвису и решать вопросы с другими ОСА.
Немалая часть хлопот преемника Уодделла будет связана с организационной перестройкой «Чикаго Вулвз», о покупке которого Дандон должен объявить в ближайшее время — со следующего сезона бывший партнер «Каролины» в АХЛ должен стать ее полноценным фарм-клубом, целиком и полностью ориентированным на развитие молодежи. И это огромная победа для «Харрикейнз», которые весь минувший сезон вынуждены были раскидывать собственных проспектов по клубам, аффилированным с другими командами НХЛ.
Нужно ли говорить, что образовавшиеся дыры придется затыкать дешевой молодежью? В том числе Александром Никишиным, давно уже ставшим для клуба «белым китом» и чуть ли не мессией для всей фан-базы. Так или иначе, в новом сезоне «Каролина» уже не будет обладать той глубиной, что раньше. Своим окном возможностей Бриндамор воспользоваться не сумел, и винить в этом можно только себя и собственную твердолобость.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 3
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|31.05
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|2 : 3