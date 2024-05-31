Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

Окно возможностей «Каролины» захлопнулось. Нового менеджера-дебютанта ждет сложное лето

«Каролина» уволила генерального менеджера клуба Дона Уодделла
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрик Тульски назначен исполняющим обязанности генерального менеджера «Каролины».
Фото USA Today Sports
Владелец клуба выбрал тренера.

Кажется, после очередного вылета из плей-офф в «Каролине» решили сделать ремейк фильма «Однажды в Нижнем Новгороде». Только в роли Игоря Ларионова в энхаэловской драме оказался канадец Род Бриндамор, а Максима Гафурова сыграл американец Дон Уодделл. Главным же действующим лицом местного каста стал миллиардер и владелец клуба Том Дандон, примеривший роль губернатора Глеба Никитина, которому пришлось делать сложный выбор между двумя одинаково ценными ему лагерями. Правда, его сценарий несколько адаптировали к североамериканским реалиям.

Официально Уодделл покинул кресло генерального менеджера «Харрикейнз» по собственному желанию после разговора с Дандоном. Однако фактически его уход означает только одно — он был категорически не согласен с решением первого человека франшизы дать новый длинный контракт Бриндамору, проиграв аппаратную борьбу последнему. Владелец «Ураганов» никогда не скрывал, что испытывает огромные симпатии к тренеру от сохи, чья игровая модель ограничивала потенциал собранной менеджером команды. Поэтому, когда последний решил расстаться с коучем после очередного сезона без кубка, миллиардер решил защитить того, кто ему дорог чуть больше.

Евгений Кузнецов (№92) вместе с&nbsp;партнерами по &laquo;Каролине&raquo;. «Эта игра все еще в моей голове». Кузнецов и Орлов переживают вылет из Кубка Стэнли

Хотя работал последний точно на совесть. Уодделл успел натворить дел в давно почившей в небесной лиге «Атланте», где над ним смеялась вся лига. Но в Роли сумел построить полноценного претендента на Кубок Стэнли, здорово работая как на рынке, так и на драфте. Из пятен можно вспомнить только пляску с вратарями и оффершит Йеспери Котканиеми, докатившегося до четвертого звена. Впрочем, последний пришлось сделать только из-за желания Дандона отомстить «Монреалю» за страшную обиду и попытку выкрасть Себастьяна Ахо.

И если он ответственен за очередную осечку «Каролины», то из-за того, что не настоял на увольнении Бриндамора раньше за постоянные пляски на граблях и нежелание отступать от своего прямолинейного хоккея со ставкой на большое количество мусорных бросков. Результат за шесть лет работы главным в «банде придурков» Род не дал во многом именно из-за своей твердолобости и неумения адаптироваться под изменчивый мир.

Без работы опытнейший менеджер с большим количеством важных связей сидел недолго, практически сразу высадившись в «Коламбусе», где уволенный в середине сезона Ярмо Кекяляйнен собрал для него великолепное молодежное ядро, вокруг которого можно строить элитную команду. Теперь уживаться с Бриндамором придется его бывшему помощнику Эрику Тульски, вступившему в новую должность с приставкой «и.о».

Хоккеисты «Каролины»
Фото USA Today Sports

Биография Тульски точно заслуживает отдельного внимания. У временного босса «Харрикейнз» нет опыта игры в хоккей даже на любительском уровне. Зато есть диплом Гарварда и невероятный аналитический склад ума. В 2014-м химик по образованию, долгое время проработавший в сфере нанотехнологий, получил должность рядового аналитика в «Каролине» еще при предыдущем генменеджере Роне Фрэнсисе и достаточно быстро получил повышение до директора по аналитике.

А вот местом ассистента ГМ некогда хоккейного гика, частенько публиковавшего статьи про расширенную статистику на любительских сайтах, наградил уже Уодделл, расширив его зону ответственности с анализа до про-скаутинга. Главным же достижением американца в Роли считается создание собственной цифровой платформы. Причем, как утверждают некоторые сотрудники клуба, аналогов ей нет во всей НХЛ.

Артемий Панарин и&nbsp;Андрей Свечников. «Уже думал о седьмой игре». Панарин и Шестеркин идут дальше в Кубке Стэнли

«Также могу выделить Эрика Тульски, который отвечает за про-скаутинг и работает ассистентом генменеджера по аналитике — это человек, которого некоторые клубы уже видят в будущем генменеджером. Честно говоря, он в какие-то моменты кажется волшебником, когда работает с цифрами — его расширенная статистика на другом уровне. У него тоже многому можно поучиться», — рассказывал в интервью «СЭ» российский скаут «Ураганов» Олег Смирнов.

Сейчас главная задача Тульски — попытаться утрамбовать ногами в платежку максимальное количество лидерских контрактов и определиться с тем, кто уже точно не нужен Бриндамору. Одновременно сохранить выходящих на рынок Джейка Гюнцеля, Теуво Теревяйнена, Тони Деанджело, а также элитных домоседов Брэди Шея, Бретта Пеши и Джейлена Чэтфилда, имея всего 26,5 млн долларов под потолком, будет просто нереально. Тем более что этим летом нужно будет давать первый большой контракт в карьере Мартину Нечасу, «мостик» малышу Сету Джарвису и решать вопросы с другими ОСА.

Хоккеисты «Каролины»
Фото USA Today Sports

Немалая часть хлопот преемника Уодделла будет связана с организационной перестройкой «Чикаго Вулвз», о покупке которого Дандон должен объявить в ближайшее время — со следующего сезона бывший партнер «Каролины» в АХЛ должен стать ее полноценным фарм-клубом, целиком и полностью ориентированным на развитие молодежи. И это огромная победа для «Харрикейнз», которые весь минувший сезон вынуждены были раскидывать собственных проспектов по клубам, аффилированным с другими командами НХЛ.

Нужно ли говорить, что образовавшиеся дыры придется затыкать дешевой молодежью? В том числе Александром Никишиным, давно уже ставшим для клуба «белым китом» и чуть ли не мессией для всей фан-базы. Так или иначе, в новом сезоне «Каролина» уже не будет обладать той глубиной, что раньше. Своим окном возможностей Бриндамор воспользоваться не сумел, и винить в этом можно только себя и собственную твердолобость.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
4
1
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин молчит, а Шестеркину никто не помогает. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» и в шаге от второго финала подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 2
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 3
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
18.05
19.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
29.05
30.05
31.05
1.06
2.06
3.06
31.05 03:00
Рейнджерс – Флорида
 2 : 3
Все результаты / календарь

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости