Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор»

21 марта на «Уфа-Арене» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд примерно равны. На победу «Салавата» в основное время можно поставить с коэффициентом 3.00 — это примерно 32% вероятности. Ничья оценивается в 3.70 (26%), успех «Трактора» идет за 2.30 (42%).

При ставке в 1000 рублей на «Трактор» потенциальная выплата составит 2300 рублей.

Ставка «Салават» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.61.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Трактор». На это можно сделать ставку с котировкой 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.95. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.85.