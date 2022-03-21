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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставки на матч КХЛ 21 марта

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
«Салават Юлаев» — «Трактор».
Фото ХК «Салават Юлаев»

21 марта на «Уфа-Арене» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд примерно равны. На победу «Салавата» в основное время можно поставить с коэффициентом 3.00 — это примерно 32% вероятности. Ничья оценивается в 3.70 (26%), успех «Трактора» идет за 2.30 (42%).

При ставке в 1000 рублей на «Трактор» потенциальная выплата составит 2300 рублей.

 
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Ставка «Салават» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.61.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Трактор». На это можно сделать ставку с котировкой 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.95. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.85.

  • ТМ 2.5 — 5.40;

  • обе забьют: нет — 4.60;

  • последний гол: «Салават Юлаев» — 2.02.

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ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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